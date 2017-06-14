Более чем в полтора раза возросла налоговая отдача от рыбопромышленников края

Сегодня в Правительстве края обсудили перспективы развития рыбопромышленного комплекса. Ежегодно крупные предприятия отрасли показывают стабильный рост вылова и объем произведенной продукции, что позволяет увеличивать налоговые доходы в бюджет региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации минприроды края, за 2016 год рыбопромышленники добыли 375 тысяч тонн водных биологических ресурсов. Это на 19 процентов больше предыдущего периода. Основные усилия промысловиков были направлены на вылов тихоокеанских лососей и пресноводных рыб. Успешная работа предприятий отрасли за 2016 год позволила увеличить налоговые поступления в региональный бюджет в 1,6 раза. Общая сумма платежей составила 1 млрд 265 млн рублей. В текущем году положительная динамика продолжается. Только за первые четыре месяца в краевую казну поступило 680 млн рублей.

Наибольший вклад в формирование бюджета внесли предприятия, осуществляющие промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации и прибрежных районах. Именно на их долю приходится 75 процентов общего объема добычи водных биологических ресурсов.

«На сегодняшний день рыбный комплекс – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в крае. Ежегодно увеличиваются объемы вылова, переработки и реализации продукции. Рыбоперерабатывающие предприятия активно вкладывают в отрасль, это мы видим по налоговым поступлениям в бюджет. Правительство края готово активно поддерживать успешные производства и перспективные инвестиционные проекты. Для этого у нас есть все необходимые механизмы», — отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

В целом по краю эффективность использования водных биологических ресурсов повысилась почти на 40 процентов и составила 3,4 тысячи рублей в расчете на 1 тонну выловленного сырья. В настоящее время Хабаровский край занимает третье место в ДФО по этому показателю.