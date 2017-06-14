Павел Волков: японскому и российскому бизнесу нужно оказать информационную поддержку на Дальнем Востоке

Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков на рабочей встрече с главой представительства Японской организации по развитию внешней торговли (Джетрой) в Москве Кунихиро Номура предложил рассмотреть возможность обмена информацией между системой управления проектами Дальнего Востока Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и сайтом развития международных деловых связей (ТТРР), разработанным Джетро.

«Мы хотим большего взаимодействия с японской стороной, готовы оказывать поддержку японским инвесторам, приходящим на Дальний Восток. И японскому, и российскому бизнесу необходима информационная поддержка, чтобы японские партнеры лучше узнавали Дальний Восток, а российские предприниматели смогли рассказывать о своих предложениях японской стороне. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта запускает единую автоматизированную систему поддержки инвестпроектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Площадка позволит оперативно решать насущные вопросы инвесторов в режиме онлайн. Мы могли бы предложить японской стороне связать эту систему с японским сайтом развития международных деловых связей, предоставив, к примеру, информацию о фактически реализующихся проектах на Дальнем Востоке. У нас есть предложения, которые могут заинтересовать японских партнеров, а наше специализированное Агентство готово оказывать им всестороннюю поддержку», – сообщил Павел Волков.

Как отметил Кунихиро Номура, ТТРР представляет информацию о предложениях, связанных с различными направлениями деятельности компаний: от импорта-экспорта до деловых связей и поддержки бизнеса. В настоящее время программой ТТРР пользуются бизнесмены из более чем 160 стран. Деловые предложения, регистрируемые иностранными пользователями, переводятся на японский язык, чтобы японские пользователи могли просматривать их как на английском, так и на японском языках. Информация о проектах, реализуемых на Дальнем Востоке, может быть переведена Джетро на японский язык и размещена на этом специализированном сайте.

По словам Кунихиро Номуры, штат Джетро пополнился десятью экспертами – специалистами по ведению бизнеса на территории России. Предполагается, что эти эксперты будут оказывать поддержку деятельности японским компаниям, вышедшим на российский рынок. В их задачи входит исследование рынка, помощь в составлении бизнес-планов, а также в поиске и заключении контрактов с партнерами. Отдельно внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса.

«Сейчас мы получили 91 заявку от японских малых и средних предприятий. Это число значительно превышает то количество, которое мы ожидали. В этом году мы хотим и эту цифру увеличить. Часть компаний интересуется ведением бизнеса на Дальнем Востоке, другие хотят вести бизнес в центральной части России», – рассказал он.

Напомним, развитие сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства является частью плана из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ на майской встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Он подразумевает развитие отношений Японии и России в области энергетики, малого и среднего бизнеса, продвижения индустриализации Дальнего Востока и расширения экспортной базы. Кроме того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий.