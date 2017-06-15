Лучшие профессиональные образовательные учреждения определили на Дальнем Востоке

Рейтинг профессиональных образовательных организаций ДФО возглавили Хабаровский край, Якутия и Приморье. Такие данные по итогам первого полугодия опубликовало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Рейтинг образовательных учреждений Дальнего Востока, которые готовят специалистов по наиболее востребованным на рынке труда компетенциям, был обновлен с учетом результатов финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia. Молодые профессионалы соревновались в сфере строительства, IT-технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сфере услуг и обслуживания гражданского транспорта. В чемпионате приняли участие 52 дальневосточника из 5 субъектов, завоевав 5 первых, 5 вторых и 2 третьих места.

В результате в рейтинге профессиональных образовательных организаций ДФО по итогам первого полугодия 2017 года лидирует Хабаровский край, заняв 7 позиций из 10. В десятку лучших также вошли два якутских образовательных учреждения и приморский Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС.

«Возглавляет рейтинг Хабаровский технологический колледж, на втором месте Хорский агропромышленный техникум Хабаровского края, на третьем — Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации. В первую пятерку также вошли Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум и Хабаровский государственный медицинский колледж. Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) являются безусловными лидерами в области подготовки квалифицированных кадров на Дальнем Востоке. Одной из причин является системная работа субъектов по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, разработанного Агентством Стратегических Инициатив», – отметил начальник отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.

По словам заместителя генерального директора АРЧК ДВ Павла Игнатьева, рейтинги учебных заведений востребованы работодателями.

«Инвесторам важно понимать, где готовят квалифицированные кадры, где можно провести переподготовку мастеров из других профессиональных учебных заведений. Опережающее развитие Дальнего Востока требует высокопрофессиональных кадров, и эта потребность будет увеличиваться со строительством новых предприятий. Один из необходимых аспектов – повышение престижа рабочих профессий, совершенствование качества подготовки кадров, а в конечном итоге — повышение привлекательности региона как места для профессиональной и личной самореализации», — отметил Павел Игнатьев.