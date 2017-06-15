Подготовка жилого фонда Хабаровска к зиме обойдется более чем в полмиллиарда рублей. В дальневосточной столице едва началось лето, а жилые дома к зимней стуже уже готовят полным ходом: ремонтируются кровли, подвалы, печи, розливы, приводятся в порядок все виды инженерных сетей, в подъездах устанавливаются новые двери и пластиковые окна, проводится замена стояков отопления, утепляются домовые швы. Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, все управляющие компании города приступили к этим работам в срок и выполняют их согласно графикам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Дел предстоит немало: к зиме нужно подготовить более четырех тысяч домов. На это будет затрачено свыше 500 миллионов рублей. Завершится подготовка к холодам к середине сентября: к этому сроку все дома должны получить специальные «паспорта готовности», — сообщил он. Заметим, что «паспорт готовности» дома к долгим студеным месяцам – не формальность, а весьма серьезный документ: свои отметки о нормативном состоянии жилого строения ставит «Водоканал» (предприятие проверяет водопровод и канализацию); исправность газораспределения оценивает «Газпром»; «Теплосети» контролируют состояние отопительной системы.

Свою «визу» в паспорте ставят и представители общественности – комиссии, в составе которых в обязательном порядке есть жильцы проверяемого дома. Окончательный допуск к эксплуатации здания в зимних условиях дает администрация города Хабаровска. Впрочем, как отметил Виталий Федоров, от некоторых видов подготовительных работ жилищным организациям пришлось отказаться из-за гигантских долгов горожан по коммунальным платежам: сегодня практически каждый третий хабаровчанин имеет непогашенные задолженности.

Долги населения города Хабаровска перед управляющими компаниями сейчас составляют более полутора миллиардов рублей. За 5 месяцев текущего года в отношении злостных неплательщиков в суд было направлено около 700 исков на сумму почти в 44 миллиона рублей. На сегодняшний день с должников удалось взыскать лишь около 10% от этой суммы, но, несмотря на это, жилищники продолжают делать все, чтобы грядущую зиму горожане провели в тепле и комфорте. Некоторые даже идут с опережением графика. Как рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович, более половины запланированных работ по подготовке жилого фонда к зиме на территории его обслуживания уже выполнено. «Мы уже полностью завершили реставрацию кровель, заканчиваем ремонт подъездов и установку пластиковых окон. Сейчас наводим «косметику» на цоколи, расчищаем подвалы, меняем розливы, чиним элеваторные узлы. «Паспорта готовности» на несколько десятков домов поселка имени Горького можно подписывать уже сегодня».