Подготовка жилого фонда Хабаровска к зиме обойдется более чем в полмиллиарда рублей. В дальневосточной столице едва началось лето, а жилые дома к зимней стуже уже готовят полным ходом: ремонтируются кровли, подвалы, печи, розливы, приводятся в порядок все виды инженерных сетей, в подъездах устанавливаются новые двери и пластиковые окна, проводится замена стояков отопления, утепляются домовые швы. Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, все управляющие компании города приступили к этим работам в срок и выполняют их согласно графикам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«Дел предстоит немало: к зиме нужно подготовить более четырех тысяч домов. На это будет затрачено свыше 500 миллионов рублей. Завершится подготовка к холодам к середине сентября: к этому сроку все дома должны получить специальные «паспорта готовности», — сообщил он. Заметим, что «паспорт готовности» дома к долгим студеным месяцам – не формальность, а весьма серьезный документ: свои отметки о нормативном состоянии жилого строения ставит «Водоканал» (предприятие проверяет водопровод и канализацию); исправность газораспределения оценивает «Газпром»; «Теплосети» контролируют состояние отопительной системы.
Свою «визу» в паспорте ставят и представители общественности – комиссии, в составе которых в обязательном порядке есть жильцы проверяемого дома. Окончательный допуск к эксплуатации здания в зимних условиях дает администрация города Хабаровска. Впрочем, как отметил Виталий Федоров, от некоторых видов подготовительных работ жилищным организациям пришлось отказаться из-за гигантских долгов горожан по коммунальным платежам: сегодня практически каждый третий хабаровчанин имеет непогашенные задолженности.
Долги населения города Хабаровска перед управляющими компаниями сейчас составляют более полутора миллиардов рублей. За 5 месяцев текущего года в отношении злостных неплательщиков в суд было направлено около 700 исков на сумму почти в 44 миллиона рублей. На сегодняшний день с должников удалось взыскать лишь около 10% от этой суммы, но, несмотря на это, жилищники продолжают делать все, чтобы грядущую зиму горожане провели в тепле и комфорте. Некоторые даже идут с опережением графика. Как рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович, более половины запланированных работ по подготовке жилого фонда к зиме на территории его обслуживания уже выполнено. «Мы уже полностью завершили реставрацию кровель, заканчиваем ремонт подъездов и установку пластиковых окон. Сейчас наводим «косметику» на цоколи, расчищаем подвалы, меняем розливы, чиним элеваторные узлы. «Паспорта готовности» на несколько десятков домов поселка имени Горького можно подписывать уже сегодня».
Эта запись была опубликована 15.06.2017в 20:09. В рубриках: Общество.
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