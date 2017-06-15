Первая городская конференция отцов состоялась в Хабаровске. В ней приняли участие представители администрации города, правительства края, общественных организаций – всего более ста человек. С напутственным словом к участникам конференции обратилась заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Шевченко: «Мы надеемся, что сегодня состоится деловой, принципиальный разговор. Мы готовы выслушать и критику в наш адрес, если делаем что-то не так, и вы это замечаете. Мы готовы вместе с вами обозначить проблемы, обсудить их, наметить пути решения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

И надеемся, что совет отцов тоже будет помогать администрации города решать эти вопросы». Во время церемонии открытия почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города награждены шесть членов Совета отцов Хабаровска. Участники конференции обсудили вопросы семейной политики. Среди тем, которые были вынесены на конференцию, такие, как «Подготовка к ответственному отцовству», «Роль отца в воспитании детей в многодетной семье», «Личный пример отца в воспитании у детей стремления к здоровому образу жизни» и другие.

Совет отцов был создан в 2014 году по инициативе городского Союза женщин и при поддержке мэра Хабаровска Александра Соколова. За время своей деятельности эта общественная организация провела сотни мероприятий, в их числе различные акции, беседы и тренинги с родителями, подростками и учащимися.