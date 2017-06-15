Делегация края участвует в IV Российско-Китайском ЭКСПО

Сегодня в Харбине открылось IV Российско-Китайское ЭКСПО. В работе бизнес мероприятия принимает участие делегация Хабаровского края.

Старт международному деловому форуму дали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и заместитель Председателя Постоянного комитета ВСНП Чжан Пин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В российской части экспозиции представлена продукция и инвестиционные проекты из 13 регионов страны.

«Российско-Китайское ЭКСПО – один из элементов общей системы развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. По итогам этого года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 30-40%. И постепенно мы будем двигаться к цели, которую поставили — в 200 млрд долларов, — отметил министр экономического развития РФ. – Каждая такая выставка – это многомиллионные контракты, которые заключаются между российским и китайским бизнесом».

Хабаровский край представляет на ЭКСПО приоритетные инвестиционные проекты. Среди них птицекомплекс по промышленному производству и переработке мяса индейки. Его реализация рассчитана до 2020 года. Проекты в области сельского хозяйства, деревообработки, строительства портовой инфраструктуры, объекты долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.

Как отметил Первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, большинство проектов — в высокой степени проработки и «безрисковые» для инвестора.

Свою продукцию в рамках ЭКСПО также представят и предприятия малого бизнеса. На выставке работают 25 компаний края, а также резиденты индустриальных парков и ТОСЭР.

«Два года назад мы только начинали рассказывать о преференциальных режимах для бизнеса, которые существуют в Хабаровском крае, как о будущем. Сейчас уже можем предложить площадку, территорию. Наши презентации помогают китайской стороне понять рынок на который они могут зайти, — отметил Юрий Чайка. – Сегодня здесь присутствуют компании из Хабаровска, которые только начинали участвовать в ЭКСПО, заключали меморандумы. Сегодня они выставляются и уже планируют увеличивать объемы продукции. Несмотря на то, что это представители малого бизнеса, они планируют заключить контракты на сумму около 1 млн долларов в год».

Ожидается, что первые соглашения подпишут — «Хабаровскводтранс», Дальневосточная торфяная компания, ДВ НИИ «Сельского хозяйства» и хабаровская компания по производству мороженого. Также интерес у китайских бизнесменов вызывают производимые в крае удобрения и стройматериалы.

Также сегодня в рамках Дня российских регионов пройдет презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала края. Представители сельскохозяйственных предприятий станут участниками масштабного Агрофорума. Компании, работающие в сфере туризма, выступят на мероприятии по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества. Работа площадок продолжится до 19 июня.

Напомним, ЭКСПО является международной платформой для презентации промышленного потенциала обеих стран. В этом году площадь российской экспозиции составила 3 300 кв. метров. На ней разместились 60 экспонентов: крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса.