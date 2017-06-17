Расчеты пожарной охраны ликвидировали пожар в жилом доме в Хабаровске

В 17.03 (хбр) 17 июня был полностью ликвидирован пожар в жилом доме по 3-ему Путевому переулку. Квартиры от огня удалось спасти, пострадала обрешётка крыши на площади 50 кв. метров и 10 кв. метров стен в подъезде. В настоящее время сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России проводится проверка для установления причин возгорания и виновных лиц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Вызов на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска о возгорании в подъезде жилого двухэтажного кирпичного дома по 3-ему Путевому переулку поступил в 14:43 (хбр) 17 июня. Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили открытое пламя в подъезде дома. Незамедлительно к месту горения были поданы стволы с водой. Из дома эвакуировано 10 человек, в том числе 1 ребёнок.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 14 человек и 4 единицы техники. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев распространение пламени удалось остановить меньше чем за час. Ликвидация открытого горения произведена в 15.31 (хбр). Через полтора часа пожар был полностью потушен и завершена проливка деревянных перекрытий дома для недопущения повторного возгорания. Подразделения огнеборцев вернулись в пункты постоянной дислокации.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.