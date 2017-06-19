Численность населения Хабаровска по состоянию на 1 мая составила 616 тысяч 400 человек. Такие данные привел начальник управления экономического развития Александр Анисимов на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений администрации Хабаровска. Уровень безработицы в городе составляет 0,37%. На 4870 вакансий в центре занятости официально зарегистрированы 1283 безработных (3,8 вакансии на 1 безработного). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За 6 месяцев 2017 года предприятия муниципального сектора экономики смогли выполнить план на 109%. Они осуществили работы на сумму 2,5 миллиарда рублей. При этом производительность труда на одного работающего в муниципальном секторе экономики выросла на 10,8% и составила 637 тысяч рублей на человека. «Это неплохой показатель. В целом за полгода в муниципальном секторе получена прибыль в размере более 24 миллионов рублей.

За аналогичный период прошлого года у нас были убытки в размере 79 миллионов рублей. Я считаю, что нужно стремиться повышать уровень производительности труда среди муниципальных предприятий», — отметил мэр города Александр Соколов. Рост показывает и такая сфера экономики, как потребительский рынок. Здесь предприятия розничной торговли за четыре месяца показали оборот в 80,6 миллиардов рублей. Это на 3,9% выше, чем за тот же период прошлого года. Инвестиционный климат в городе также продолжает «теплеть».

С января по апрель в экономику Хабаровска вложено 14,5 миллиардов рублей. Это 103% к уровню того же периода прошлого года. В целом за январь-май 2017 года оборот организаций города составил 161 миллиард рублей, что на 2,5 % выше аналогичного периода 2016 года.

При этом по таким видам экономической деятельности, как «Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха», «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие производства», наблюдается снижение показателей. Мэр города Александр Соколов, выслушав доклад, сообщил, что муниципальный бюджет в настоящее время устойчивый. Доходы и расходы казны сбалансированы. При этом в городе необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций.