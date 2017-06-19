Международная парусная регата Хабаровск – Фуюань – Хабаровск пройдет с 25 июня по 1 июля 2017 года. Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска совместно с Хабаровской краевой общественной организацией «Федерация парусного спорта» проводят международную парусную регату по маршруту Хабаровск (РФ) – Фуюань (КНР) – Хабаровск (РФ), в которой примут участие более 20 яхт разного класса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Регата проводится с целью популяризации парусного спорта на трансграничной территории акватории реки Амур, укрепления добрососедских связей России и Китая и развития водного туризма и спорта двух стран. Торжественное открытие международной регаты состоится 25 июня в 18.30 в хабаровском яхт-клубе «Лагуна-Центр». 28 июня 1в акватории реки Амур (Хэйлунцзян) в районе города Фуюань пройдут короткие гонки совместных экипажей России и Китая. 29 июня стартуют гонки по маршруту Фуюань – Хабаровск. 1 июля состоятся короткие гонки в акватории реки Амур в районе туристического комплекса «Заимка». По окончании гонки пройдет торжественное награждение победителей и призеров регаты.