Трое хабаровских докторов победили во Всероссийском конкурсе врачей

Подведены итоги третьего этапа Всероссийского конкурса врачей. В этом году в список победителей вошли трое представителей Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в номинации «Лучший терапевт» второе место заняла врач-терапевт, заведующая кафедрой внутренних болезней Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Ольга Молчанова. В номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» отмечена за третье место врач по лечебной физкультуре Краевой клинической больницы № 2 Галина Ивасюк. Второе место в номинации «Лучший инфекционист» получил заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист Городской больницы № 10 Хабаровска Ярослав Журавлев.

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2001 года. В этот раз в финале члены Центральной конкурсной комиссии рассмотрели 653 работы по 29 номинациям из 62 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных органов исполнительной власти.