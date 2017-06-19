Краевой центр поддержки предпринимательства открыт в Хабаровске

В Хабаровске начал работу первый в крае центр поддержки предпринимательства. Теперь начинающие и действующие бизнесмены по принципу «одного окна» смогут получить комплексную помощь.
В Центре работают организации, которые оказывают дополнительную финансовую поддержку, информационное и консультационное сопровождение бизнеса, проводят обучение по основам предпринимательской деятельности, различные семинары и тренинги, помогают написать бизнес-план. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
На базе центра также откроется «удаленное окно» МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 60 специализированных государственных и муниципальных услуг. Среди самых популярных – регистрация, лицензирование различных видов деятельности, предоставление актуальной информации, кадастровый учет недвижимого имущества и заключение сделок с ним.
«Сегодня мы начинаем новый этап планомерной работы по созданию комфортных условий для представителей бизнеса. В Комсомольске-на-Амуре и поселке Чегдомын уже действуют информационные центры на базе существующих МФЦ. Нам важно, чтобы предпринимателям было удобно развиваться на территории края. Это одно из основных направлений социально-экономического развития региона. С их стороны ждем интересных и успешных проектов», — отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.
В ближайшее время на территории Центра планируется открыть региональное отделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства.
Эта запись была опубликована 19.06.2017в 19:45. В рубриках: Общество.
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