Депутаты Хабаровской городской думы обсудили проект строительства небоскреба «Бриллиант чистой воды». Это произошло на заседании комитета по городскому хозяйству. Перед депутатами выступил представитель компании-заказчика Александр Сидоренко. Он рассказал о том, что здание высотой 220 метров и более 50 этажей будет построено на участке в 0,2 га на пересечении улиц Калинина и Ленина. В нем будут располагаться гостиницы, офисные и торговые площади. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Под землей планируется возвести паркинг на 1850 машино-мест, пешеходные зоны, тоннель под улицей Ленина для автомобилистов. Кроме того, авторы проекта предполагают, что в районе затона будет построен рекреационный объект – курортная зона с водоемами, в которых будет настоящая морская вода и вода из Анненских источников, где жители и гости города в любое время года смогут отдохнуть. Инвесторы готовы вложить в объект сумму, превышающую 12 миллиардов рублей.

Доктор технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги», декан инженерно-строительного факультета Тихоокеанского государственного университета Игорь Пугачев представил проект изменения схем движения транспорта во время строительства этого объекта. Ученый предлагает перебросить основной транспортный поток с улицы Калинина на улицу Комсомольскую.

Также часть трафика заберет улица Фрунзе. Будут также изменены маршруты движения общественного транспорта. Но, как подчеркнули представители компании-заказчика, это не займет много времени. Строительство небоскрёба планируется завершить за полтора года. Депутаты Хабаровской городской думы, а также жители города, присутствовавшие на заседании комитета, задали ряд вопросов. Их интересовало, почему было выбрано именно это место для возведения объекта, как будут обстоять дела с доступом к солнечному свету для жителей окрестных домов, как будут решаться вопросы с экологической составляющей, с уровнем шума во время производства. Вопросов поступило так много, что было принято решение провести круглый стол с представителями общественности и компаниями, занимающимися подготовкой к строительству.