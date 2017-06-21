К 160-летию города в Хабаровске может появиться сквер имени Чехова и памятник классику русской литературы. Сквер планируется оборудовать в районе парка «Динамо». С такой инициативой выступил ряд общественных организаций Хабаровска. Во время заседания Совета при мэре города по содействию развитию институтов гражданского общества это предложение озвучил председатель Общественного совета города Николай Байков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По мнению членов инициативной группы, городскому парку отдыха «не хватает изюминки». «Нам представляется, что такой изюминкой является фигура известного российского писателя, классика мировой литературы, общественного деятеля Антона Павловича Чехова. Этот человек совершил немыслимую по тем временам поездку на Сахалин. Во время нее он побывал в Хабаровске, тогда наш город еще назывался Хабаровкой. Его описания носят восторженные отзывы.

Нам представляется, что имя этого человека будет культурным символом. Это будет сквер, где можно проводить чеховские чтения, вручение литературных премий», — рассказал известный общественник. Парк, который в обиходе называется «Динамо», был заложен 110 лет назад. Привычное хабаровчанам название юридически не верно, официально это место называется «Городской парк отдыха».

В заседании Совета принял участие вице-мэр, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам Сергей Кравчук. Он положительно отнесся к инициативе, однако заявил, что в любом случае она будет вынесена на обсуждение всей городской общественности. На заседании также рассмотрели ход реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровске на 2014-2020 годы». Хабаровск является одним из ведущих городов на Дальнем Востоке в этом направлении.

В краевом центре проведено более 200 мероприятий с участием НКО. Пользуется успехом среди общественников городской конкурс муниципальных грантов. В 2014 году на него было подано 24 заявки и определено 11 победителей. В 2017-м — уже 34 заявки, победителями стали 16 НКО, объем финансирования составил 3 миллиона 250 тысяч рублей. Прошел конкурс «Хабаровск — город социальных проектов и возможностей». В 2016 году девять некоммерческих организаций стали его победителями.

Приз за первое место составил 130 тысяч рублей. В спартакиаде НКО 2016 года приняли участие около 300 человек. В нынешнем году она состоится 9 сентября. При поддержке мэра города Александра Соколова создан Хабаровский городской ресурсный центр НКО. С августа 2016 года в нем было проведено около 100 мероприятий с количеством участников более 2 тысяч человек. Продолжается работа по укреплению межнациональных связей и этнокультурного развития.

Создана соответствующая подпрограмма, ее цель — укрепление гражданского и духовного единства через создание условий для реализации этнокультурных потребностей. В декабре 2016 года было подписано соглашение администрации города с Ассамблеей народов Хабаровского края. Всего в Хабаровске проживают 60 тысяч человек, которые имеют отношение к национальным организациям и диаспорам. Их интересы представляют 23 организации.