За шесть лет в Хабаровске обеспечено земельными участками для строительства около полутора тысяч многодетных семей. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента архитектуры и строительства администрации Хабаровска Вячеслав И Ин Су на заседании комитета по соцвопросам Хабаровской городской думы. В настоящее время на получение земельных участков в границах города претендуют 6316 многодетных семей, в которых немногим более трех с половиной тысяч человек имеют хабаровскую регистрацию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В 2017 году многодетным семьям по плану должно быть предоставлено 280 земельных участков, из которых 50 — администрацией города, а 230 — правительством края. В мае нынешнего года на комиссии по распределению земли было предоставлено 6 участков тем претендентам, кто пришел на это мероприятие. В городском департаменте архитектуры говорят — несмотря на большую очередь, серьезной проблемой остается неявка претендентов для участия в процессе распределения участков.

Например, в мае из 150 приглашенных пришли всего шестеро. Даже перенос мероприятия на выходной день не изменил картины — в субботу из ста очередников всего четверо захотели принять участие в заседании комиссии. Специалисты департамента связывают низкую посещаемость с тем, что распределяемые участки зачастую не имеют инженерной и транспортной инфраструктуры и требуют больших начальных вложений. Претендент, который не явился на комиссию, автоматически переносится в конец списка. Между тем, согласно комплексному плану правительства Хабаровского края по обеспечению земельных участков коммуникациями администрация города организует такие работы в границах четырех территорий в Краснофлотском и Индустриальном районах.