Детский сад в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске начал свою работу. Сейчас он функционирует в режиме кратковременного пребывания детей, а с 22 июня перейдёт на полный рабочий день. Детский сад № 23 располагается на улице Сысоева, 16. Как рассказала начальник отдела дошкольного образования профильного управления администрации Татьяна Матвеенкова, с завтрашнего дня учреждение начнёт работать в обычном режиме с 7:30 до 19:30. «Сегодня детский сад посещают 46 детей, те, у которых готовы медицинские карты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Каждый день это число будет расти. Вообще садик может принять более 300 человек. Сейчас штата работников хватает. Есть заведующий, воспитатели, кухонный работник, остальные оформляют трудовые книжки», — отметила Татьяна Матвеенкова. Детский сад построили в конце прошлого года, однако учреждение получило лицензию на образовательную деятельность только сейчас.

На очереди открытие ещё двух дошкольных учреждений – это детские сады в Волочаевском городке и на улице Суворова. Они также должны пройти проверки надзорных ведомств. Как уточнили в профильном управлении, лицензию эти детские сады получат к августу. Кроме того, начали работать бывшие детсады Минобороны, которые взял на свой баланс муниципалитет. Пока они функционируют как группы по присмотру и уходу за детьми.