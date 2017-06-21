Выпускники края показали высокие результаты на ЕГЭ

В Хабаровский край пришли результаты единого государственного экзамена по физике, литературе и обществознанию. Контрольные испытания по этим предметам проводились 5 и 7 июня. Еще двое выпускников региона показали высшие баллы по результатам итоговой аттестации.

В этом году в качестве дополнительных экзаменов 215 школьников выбрали литературу, 1279 выпускников — физику и 2899 человек — обществознание. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сто баллов по литературе получила выпускница Краевого центра образования Юлия Цингот. У нас есть в крае и двойной высочайший результат. Учащийся лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре Алексей Леонов написал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. В этот раз он безошибочно выполнил все задания по физике», — отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Она добавила, что в целом выпускники края хорошо справились с испытаниями. Минимальный порог в 32 балла по литературе преодолели свыше 98 процентов старшеклассников. По физике контрольную отметку в 36 баллов перешагнули более 97 процентов экзаменуемых. На ЕГЭ по обществознанию 88 процентов ребят получили результаты выше среднего.

Напомним, в настоящее время в Хабаровском крае известно о пяти стобалльных работах. Ранее наивысший балл по математике профильного уровня получили учащиеся средней школы № 16 и Лицея № 1 г. Комсомольска-на-Амуре, а по информатике — выпускник Краевого центра образования.

Все выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады, получат стипендию губернатора в размере 50 тысяч рублей. Обязательные условия – они должны поступить в один из вузов региона и успешно завершить первую сессию.