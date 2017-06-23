47 выпускников края написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. В Хабаровском крае высший балл по этому предмету показали 47 выпускников.
«Самое большое количество стобалльных работ мы получили от выпускников Хабаровска – 24 человека. В Комсомольске-на-Амуре абсолютный результат показали 12 ребят. Еще по три человека в Амурском и Хабаровском районе написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, двое – в Советской Гавани, по одному выпускнику – из Бикинского района, школы РЖД и Краевого центра образования», — отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Она добавила, что ожидания от итогов ЕГЭ по русскому языку оправданы. Из года в год выпускники края показывают высочайшие результаты по этому предмету.
Напомним, русский язык входит в перечень обязательных испытаний при получении аттестата и поступлении в вуз на любые специальности. Тестовые задания по русскому языку состояли из двух частей: одна из них включала 24 задания с кратким ответом по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию и синтаксису, вторая – сочинение.
Все выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады, получат стипендию губернатора в размере 50 тысяч рублей. Обязательные условия – они должны поступить в один из вузов региона и успешно завершить первую сессию.
Эта запись была опубликована 23.06.2017в 19:10. В рубриках: Общество.
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