Жителей края приглашают определиться с туристическим брендом России

В сети Интернет началось народное голосование за «Туристический бренд России». Это финальная стадия Всероссийского конкурса, где населению предстоит сделать выбор и проголосовать за одну из десяти лучших работ. Высказать свое мнение жители края могут на странице http://tourbrand.russia.travel. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Бренд – это символика, состоящая из узнаваемых образов и ассоциаций, которые рождаются при слове «Россия». Он будет формировать представление о нашей стране в глазах туристов. Первый этап конкурса прошел еще в 2015 году. Участие в нем мог принять любой желающий. Тогда на рассмотрение комиссии поступило 480 логотипов и 600 слоганов. В 2016 году стартовал второй этап, в ходе которого были разработаны около 30 концепций бренда», — отметил заместитель министра – ­начальник управления по туризму министерства культуры края Виталий Селюков.

Всероссийский конкурс «Туристический бренд России» проводится Ростуризмом совместно с Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР) в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России». Он нацелен на создание единой визуальной концепции представления туристических возможностей страны и разработку национального туристического бренда — важного маркетингового инструмента для повышения конкуреотоспособности Российской Федерации на мировом туристическом рынке. Туристический бренд имеют 146 из 195 государств мира.

К созданию Туристического бренда России на принципах социальной ответственности бизнеса были привлечены 45 специалистов из ведущих брендинговых агентств России, которые в рамках открытых воркшопов разработали более 20 концепций бренда. Экспертным советом Конкурса отобрано 10 лучших из них. По результатам народного голосования будут выбраны три концепции-финалиста, которые поступят на суд жюри. Победитель будет объявлен в День туризма 27 сентября 2017 года.