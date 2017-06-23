В микрорайоне «Южный парк» торжественно введен в эксплуатацию жилой дом. Он стал последним, седьмым объектом этого комплекса. В торжественной церемонии принял участие мэр Хабаровска Александр Соколов. «Южный парк» — это микрорайон так называемой комплексной застройки. К услугам жильцов новых домов торговые центры, кинотеатр, боулинг, спортивный комплекс две школы, детский сад. Все это требовало больших затрат и ряда согласований. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Мы построили микрорайон практически за три с половиной года, хотя площадку осваивали дольше. В ближайшие годы здесь проведут озеленение, и тогда с уверенностью можно будет сказать, что это один из лучших микрорайонов города», — заявил Александр Соколов.

Всего в комплексе жилых домов расположены более полутора тысяч квартир, общая площадь которых 60 тысяч квадратных метров, стоимость каждого зависит от размера квартиры. Чем она больше, тем ниже цена. Например, трехкомнатные продаются по 56 тысяч за «квадрат». Архитекторы подошли к проекту этого комплекса нетрадиционно. Каждый дом построен так, чтобы иметь свой внутренний двор, где расположены детские площадки.

Здесь нет скопления автомобилей — парковки вынесены за территорию, а окна двух- и трехкомнатных квартир обязательно имеют выход во дворик, чтобы жильцы имели возможность наблюдать за гуляющими детьми. В будущем в микрорайоне появится участковый пункт полиции. Как рассказал Александр Соколов, подобные методы комплексной застройки будет применены во время освоения ряда участков в Краснофлотском районе. «Более тридцати лет назад в Краснофлотском районе строительство было остановлено — существовала проблема с обеспечением водой. Сейчас вопрос решен, и сразу началось бурная застройка, — отметил мэр. Подобные строительные схемы также планируется применить в микрорайоне «Ореховая сопка». Готовятся к освоению участки в районе поселке Березовка и улицы Блюхера.