Украина: между западом и востоком

В том, что Украина есть самостоятельное независимое государство в мировой истории с 1991/1992 года — никто даже и не спорит. Теперь остаётся только сохранить Украину как государство.

Проблема Украины в том, что надо разобраться, что первично и что вторично: 1- земли (Львов-Станислав-Тернополь-Луцк-Ровно) есть Запад, которые присоединил от поляков Сталин в 1939 году; или, 2- земли (Киев-Житомир-Винница-Черкассы-Чернигов-Сумы-Луганск-Донецк-Запорожье-Кировоград-Днепропетровск-Херсон-Николаев-Одесса) есть Восток, которые были определены как Украинская Советская социалистическая республика в 1922 году при образовании СССР.

Про Буковину и Закарпатье 1945 года вежливо промолчим. По итогам Второй мировой войны эти земли и забрал Сталин: 1- у венгров Закарпатье за массовое уничтожение украинского народа венгерскими солдатами, воевавшими на стороне Гитлера; у румын Буковину за репрессии к жителям оккупированной Одессы со стороны румынских солдат, союзников Гитлера. Их определим к Западу.

Мы нашли повод разобраться между Западом и Востоком отдельно взятого государства Украина. Мы увидим, что украинские роды Востока из чрева Речи Посполитой были трудными, да и украинские роды Запада из польского чрева ещё сложнее. Мы увидим, как народы бывшей Киевской Руси: галичане, волыняне, древляне, подоляне, поляне, северяне и другие на своём историческом пути зашли к ляхам, где в итоге потеряли свою национальную идентичность, и с каким трудом братский русский народ вернул их в государственное лоно современной Украины. И никакой московской оккупации!

Маленькая ремарка. В 1264 году умирает князь Данила Галицкий, князь всей земли Галицкой. Галиция, Галичина. В 1263 году умирает князь Александр Невский, князь земли Владимиро-Суздальской. Залесье. В 1263 году умирает князь Миндовг, князь земель литовских. Литва, Белоруссия. И надо заметить, между ними ведь было родство, это есть братья в третьем колене.

Между западом и востоком современной Украины большая пропасть исторической несправедливости. Если за водораздел брать 1939 год, то с одной западной стороны вековое угнетение со стороны поляков, а с другой восточной стороны люди строят новую равную для всех жизнь без угнетения. На Западе шла извечная борьба с поляками за свободу и независимость. На Востоке впервые в своей истории люди жили в своей Украинской Советской социалистической республике, но в составе государства Союза Советских социалистических республик. Общее было: 1- полное отсутствие частной собственности; 2- название народа украинцы.

Зададимся вопросом: а как так произошло, что люди жили на разных землях и в разных государствах, и они украинцы?

Начнём с западных земель. Ещё со времён Киевской Руси здесь жили галичане, волыняне, древляне и другие народы. Например, белые хорваты. Недалеко, чуть на север, ляхи. И, начиная, примерно с 1300 года, уже после смерти Данилы Галицкого, Александра Невского и Миндовга, эти самые ляхи и начали захватывать чужие земли. Так сказать, Великая Галиция канула в лету. И куда только подевались галичане, волыняне и древляне? Для них ляхи нашли общее название – ОКРАИНЦЫ. И когда лях видел галичанина, или волынянина, или древлянина, то с неописуемым издевательским восторгом, как бы пугая, кричал: «У-У-У! Окраинец!» Как видим, получилось УКРАИНЕЦ! К концу XVI века в состав государства ляхов Речь Посполитую входили все земли современной Украины, в том числе и Киев, за исключением Чернигова и Новгород-Северского. И все они были окраинцами! Их ляхи превратили в человеческую нацию нижнего глубинного сорта, без прав и свобод, в быдло, что в переводе с польского языка означает скот. И, такое угнетение Запада продолжалось до 1795 года, когда завершился третий окончательный раздел Речи Посполитой. И эти земли коренных галичан, волынян и древлян отошли к Австро-Венгерской империи. Но ничего не изменилось. Да, династия Габсбургов в свои владения получила непримиримых и заклятых врагов: ляхов и окраинцев. Но ещё до этого, к концу XVII века произошли события, которые дали возможность части угнетённого окраинного народа вдохнуть глоток свободы. Речь Посполитая осталась без Киева, а граница между русскими и ляхами проходила по водоразделу реки Днепр. Это был итог восстания 1648-1654 годов окраинного народа против ляхов. Здесь Речь Посполитая впервые понесла территориальные потери. Окраинный народ под предводительством Богдана Хмельницкого попросил убежище в России, и с 1654 года эти окраинцы стали называть себя как народ МАЛОРОССЫ. Это и есть первый Восток современной Украины!

В 1795 после третьего раздела Речь Посполитая прекратила своё существование. Так называемый Запад вошёл в состав Австро-Венгерской империи, до 1918 года. Весь так называемый Восток стали называть Малороссией в составе Российской империи. В 1899 году император Николай II впервые утверждает новое название Малороссии, и теперь официально часть территории Российской империи земли Киев-Житомир-Черкассы стали называть Украина. От польского слова ОКРАИНЦЫ! Как и в Польше, жители на окраине государства. Далее исторические события понеслись с небывалой скоростью.

В 1917 году большевики мирно взяли упавшее знамя власти. И сразу же решили обезопасить себя: объявили о создании независимых государств для финнов, прибалтов, поляков, и, спустя месяц, отдельно на особых совместных условиях с Германией, для Украины. Таким образом, Советская Россия создавала буфер безопасности с Европой.

В 1918 году распадается Австро-Венгерская империя. И коренные народы окраинных имперских земель галичане, волыняне и древляне оказались брошенными. Их и подобрали поляки, но жители выступили против них. Было восстание. Даже отец Степана Бандеры принимал в нём активное участие. Но поляки быстро вернули временно утраченное быдло в своё стойло. И полякам этого оказалось мало. Всё бы получилось, как и задумывал Ленин (вот почему по всей Украине были памятники Ленину!) о создании независимого буферного украинского государства, неважно под каким знаменем, только вот в ноябре 1920 года поляки двинули свои войска на Советскую Украину. Украинские Советы запросили помощи у братского народа, и были направлены войска во главе с командармом Михаилом Тухачевским и комиссаром Иосифом Сталиным. Они дошли до Львова, где и были биты поляками. Таким образом, мы и получили искомые Запад и Восток современного украинского государства.

Можно долго говорить о том, как поляки взяли в плен почти 150 тысяч человек, и как в своих концлагерях уничтожили почти 85 тысяч солдат, где были не только представители народов Советской России, но и 45 тысяч украинцев.

Вывод. Когда Богдан Хмельницкий в 1654 году спасал свой народ от польского гнёта, а точнее от тотального уничтожения, московский царь спросил: А КАК НАЗЫВАТЬ ТВОЙ НАРОД? Богдан Хмельницкий подумал и сказал: будем называть себя МАЛОРОССЫ. На что Алексей Михайлович ответил: пусть будет так, тогда как вы наш народ будете называть? Ответ Богдана Хмельницкого был простой: ВЕЛИКОРОССЫ. В Российской империи слово УКРАИНА впервые появилось в середине XIX века. Официально название Украина ввели при Николае II, в 1899 году, а до этого была МАЛОРОССИЯ. Национальность УКРАИНЕЦ официально в обиход ввёл Сталин в 1925 году, с записью в паспорте. Национальность УКРАИНЕЦ – искусственное образование и не имеет под собой никакой генетической и исторической основы. Поляки стали называть народ Галиции окраинным, ОКРАИНЦЫ, и, таким образом, была стёрта с лица земли генетическая историческая основа целого народа. И ещё, благодаря Богдану Хмельницкому при Екатерине II пустующие земли Северного Причерноморья стали называть НОВОРОССИЯ, а жителей НОВОРОССЫ. У Ленина есть статья, где речь идёт и о малороссах, и о великороссах, и о белороссах. Всё едино. И ещё, с 1654 года по 1992 годы население малороссов и окраинцев выросло с 4 тысяч человек до 52 миллионов человек. Сегодня в Украине проживает 36 миллионов человек. Давайте проведём перепись населения на Украине!

24 июня 2017 года.

Сергей Роща