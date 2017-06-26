В Хабаровске прошел торжественный прием мэром города выпускников общеобразовательных учреждений. В таком масштабе он проводился в восьмой раз. В спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» собрались без малого 2300 выпускников, а также их родители, педагоги и гости вечера. Кроме непосредственно учеников городских школ, в празднике приняли участие воспитанники краевого центра образования, школ-интернатов № 2 и № 6, учебных заведений Хабаровского муниципального района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Мэр Хабаровска Александр Соколов поздравил вчерашних школьников с получением среднего образования: «От души поздравляю педагогов, родителей, самих выпускников с этим замечательным событием. Позади экзамены. Впереди новые испытания, которые сама жизнь в виде задач будет преподносить нашим выпускникам. Хочется пожелать, чтобы они эти задачи решали так же успешно, как сдали единый государственный экзамен. Доброго пути и всего самого наилучшего!».

В качестве почетных гостей на приеме присутствовали заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов, председатель законодательной думы, секретарь партии «Единая Россия» Сергей Луговской, заместитель командующего войсками ВВО по работе с личным составом Сергей Долотин, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, председатель совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО Сергей Иванченко, начальник управления образования города Ольга Тен.

В нынешнем году в Хабаровске двадцать семь выпускников получили сто баллов на едином государственном экзамене, из них двадцать четыре — по русскому языку. Все они были отмечены специальными наградами, особого внимания также удостоились победители всероссийских, краевых олимпиад, спортивных соревнований и те, кто добился больших успехов в науке и культуре, — всего около шестидесяти человек. Кроме того, благодарности получили педагоги и родители, которые смогли подготовить наиболее успешных выпускников.

«За последние годы многое сделано, создана серьезная материально-техническая база учреждений, которая позволяет получать хорошее образование. У нас достойные педагогические коллективы, которые дают обширные знания», — заявил Александр Соколов. Культурная программа выпускного вечера продолжилась концертом местных популярных групп, а также специально приглашенных звезд. В нынешнем году это была группа «Нервы» из Киева. Завершился выпускной бал встречей рассвета и праздничным фейерверком.