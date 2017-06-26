Более 50 тысяч человек приняли участие в первом молодежном фестивале «Кварталы», который прошел в Хабаровске. Его организатором выступила администрация краевого центра, поддержав инициативу молодежи. Как заявила на торжественной церемонии открытия мероприятия заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Шевченко, празднование Дня молодежи в Хабаровске вышло на новый уровень: «Раньше это был просто праздник красок, концертов, танцев. Сегодня это демонстрация того, что умеет наша молодежь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А умеет она многое. У нас большое число молодых людей создают проекты, которые можно воплотить в жизнь в Хабаровске и сделать наш город еще лучше». Организаторы разделили пешеходную часть улицы Муравьева-Амурского от площади имени Ленина до Комсомольской площади на девять тематических площадок — кварталов. В квартале «Хип-хоп» гости и участники смогли посмотреть хореографические номера, выучить несколько движений из популярных танцев.

Тех, кто предпочитает научные опыты, личностный рост, самосовершенствование, игры, тренинги приглашали посетить кварталы «Образование», «Азарт», «Воображариум». Молодые предприниматели собирались в квартале «Бизнес» и «Рынок», а творческие личности — в «Арт-квартале» и на площадке «Культура». Узнать о более эффективном развитии физических навыков можно было в квартале «Спорт». Во время праздника прошли мастер-классы и тематические уроки, в которых мог поучаствовать любой желающий — научиться чему-то новому или закрепить навыки.

Как заявляют организаторы, подобный фестиваль проводился впервые не только в Хабаровске, аналогов ему в России еще не было. Ведь только его организационный штат составил рекордные полторы тысячи человек. Завершилось мероприятие концертом на набережной стадиона имени Ленина с участием звезд российской эстрады. Перед участниками фестиваля выступили молодежные группы «5sta family» и диджей-сет «DrumMafia». Во время празднества хабаровчане сделали графити на тему городской жизни во дворе одного из домов. Рисунок мог помочь раскрасить любой желающий. Кроме того, на площади имени Блюхера теперь появилась фотозона, в которой использованы элементы символики фестиваля.