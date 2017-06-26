Проект реконструкции парка «Динамо» и концепцию обустройства дамбы в Индустриальном районе обсудили в администрации Хабаровска. В городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования прошло совещание общественной комиссии, где были рассмотрены дизайн-проекты этих территорий. Концепция реконструкции парка «Динамо» разработана архитекторами из Москвы. Проектировщики сохранили рельеф территории и предложили разделить парк на четыре основных зоны: центральную аллею, детский городок, театральный сквер и речную долину. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«На территории под названием «Речная долина», которая появится на месте оврагов, предусмотрено создание экологической тропы. Когда-то по дну оврага текла вода, вдоль него были посажены деревья. Всё это планируется восстановить, только уже с учётом современных материалов», — рассказал главный художник Хабаровска Сергей Пеньков. Члены комиссии единогласно утвердили новую концепцию парка «Динамо». Подготовка территории к реконструкции уже началась.

Сейчас идёт вырубка старых деревьев, на месте которых появятся молодые саженцы. Завершить первый этап строительных работ планируют к ноябрю этого года. Комиссия также рассмотрела концепции по обустройству дамбы в Индустриальном районе города. Открытый архитектурный конкурс на их разработку проходил с февраля по июнь. Было представлено 4 разных проекта. В своих концепциях авторы предлагали сделать на дамбе прогулочные зоны с объектами этнотуризма, построить спортивный центр со скейт-парком, сделать лодочные причалы и др. Комиссия уже выбрала победителя конкурса, итоги голосования объявят позже. Победитель и призёры передадут свои концепции в администрацию города для дальнейшей разработки проекта.