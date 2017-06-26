«Мисс Сабантуй-2017» выбрали в Хабаровске

В Хабаровском крае подвели итоги традиционного конкурса национальной красоты «Мисс Сабантуй». На одной сцене выступили представительницы России, Армении, Украины, Киргизии, Таджикистана, Республики Татарстан и даже коренного народа Дальнего Востока — нанайцев. За титул «самой красивой» девушки боролись несколько месяцев, готовили творческие номера. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По традиции, жюри оценивали не только внешние данные участниц, а также их хозяйственность, сообразительность, творческие способности, знание истории и особенностей национального праздника Сабантуй. Конкурсанткам предстояло пройти пять этапов. Первый из них – «Визитная карточка». Участницы, представляя себя, рассказывали о своей Родине, семье, уникальности и традициях. Далее они продемонстрировали национальные костюмы. После этого они представили традиционные блюда своего народа, продегустировать которые смогли не только жюри, но и зрители конкурса. Творческий» этап позволил раскрыть таланты претенденток. Заключительным стало дефиле в свадебных костюмах, стилизованных под старинные наряды.

По итогам всех пяти испытаний обладательницей звания «Мисс Сабантуй — 2017» стала представительница Армении Анна Григорян. Она покорила жюри своей грацией, артистизмом и кулинарными способностями. Ей предстоит вести национальный праздник Сабантуй, который состоится в июле этого года.

В номинации «Национальная краса» победила Анжела Бельды. Татарская девушка Ксения Латыпова забрала два титула – «Мисс Улыбка» и «Мисс Зрительских симпантий». Звания «Мисс Вдохновение» удостоена украинка Ликанида Березнюк, «Мисс Креативность» — представительница России Екатерина Якубова. В номинации «Мисс Конгениальность» победила киргизка Нуркыз Мазанбаева, а «Мисс Очарование» стала таджичка Мавзуна Махмадалиева.

Напомним, конкурс «Мисс Сабантуй» — уникальный дальневосточный проект, направленный на объединение разных национальностей, проживающих на территории РФ. Принять участие в нем могут незамужние представительницы различных диаспор в возрасте от 16 до 25 лет. Главная задача – презентовать особенности своей культуры, рассказать о традициях и обычаях. В Хабаровском крае конкурс проводится восьмой год подряд.

Организатором является Хабаровская городская национально-культурная автономия татар «Хабар» при поддержке международной ассоциации национальных культур Хабаровского края, Краевого научно-образовательного объединения культуры, Молодёжного Правительства Хабаровского края, Молодёжного крыла Ассамблеи народов Хабаровского края и главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края.