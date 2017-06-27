Около 110 тысяч человек посетили выставку-ярмарку «Наш выбор 27»

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края подводят итоги выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Мероприятие, которое прошло на краевой набережной 24-25 июня, приобрело большую популярность среди жителей и гостей краевой столицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Организаторы подсчитали, что за два дня ее посетило около 110 тысяч человек.

«Это является своеобразным рекордом. Многие из участников уже в первый день распродали всю свою продукцию, которая реализовывалась со скидкой до 15%. Большим спросом пользовались местные фермерские товары, а также рыбные и мясные деликатесы краевых производителей. В их числе ООО «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс», компания «Мостовик», ООО «ДВ-Ареал» и многие другие», — отметил председатель комитета Николай Крецу.

По его словам, выставку-ярмарку решено сделать ежегодной. Планируется, что число ее участников увеличится. В 2018-ом организаторы также намерены устроит масштабную варку ухи. Не исключено, что достижение в Книге рекордов России по самому массовому угощению этим блюдом будет побито.

Напомним, что мероприятие объединило производителей продуктов питания, фермеров, рестораторов, а также предприятия бытового обслуживания. Для гостей было организовано много конкурсов с призами. На концертных площадках выступили лучшие творческие коллективы края, а также популярная московская группа «5sta family» и хабаровская — «UP’рель».

Главным событием стало приготовление амурской ухи по рецепту Губернатора края. За более чем четыре часа было роздано около 15 тысяч порций. В номинации «Самое массовое угощение ухой» Хабаровский край попал в Книгу рекордов России.