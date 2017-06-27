Проект Стратегии социально-экономического развития до 2030 года утвердили в крае

В Хабаровском крае утвердили проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Документ рассмотрели на общественном совете при министерстве экономического развития.

В рамках Стратегии Хабаровский край рассматривается как центральный полюс роста на Дальнем Востоке. В ближайшие годы регион должен стать комфортным как для общества, так и для бизнеса. Добиться этого помогут крупномасштабные особые механизмы хозяйствования ТОСЭР, Свободный порт Владивосток, в которых реализация инвестиционных проектов будет осуществляться параллельно с мощной централизованной социальной поддержкой населения: мерами стимулирования рождаемости, повышением качества медицинского обслуживания и т.д. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Ключевым в Стратегии является формирование пяти центров развития: Хабаровской агломерации, агломерации Комсомольск-на-Амуре-Амурск-Солнечный (КАС), транспортного узла Ванино-Советская Гавань, Николаевского и Верхнебуреинского центров развития, — отметил заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников. – Эти зоны должны стать «локомотивами роста» всей территории Хабаровского края. Их нужно сделать приоритетными с точки зрения экономической политики и концентрации ресурсов по развитию инфраструктуры».

Одна из основных задач — оснащение центров роста современными механизмами привлечения инвестиций, кадровым потенциалом. Виктор Калашников обозначил важность упрощения процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержки предпринимательства. В качестве примера зампред привел Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре, в котором предполагается формирование новой индустриальной модели.

Так, при соблюдении всех запланированных условий, к 2020 году в основной капитал Хабаровского края по Стратегии может быть привлечено до 154,7 млрд рублей. К 2030 году эта цифра, предположительно, составит порядка 230 млрд рублей.