Хабаровских студентов отправят на путину. Проводы трудового отряда состоятся 5 июля в 9:30 на главной площади Дальневосточного университета путей сообщения. Студенты отправятся на рыбоперерабатывающий комбинат. Работа там является самой высокооплачиваемой, за неё можно получить более 40 тысяч рублей. Смена у работников длится 12 часов с перерывом на обед. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В обязанности входит переработка свежей рыбы. К ней допускают только достигших совершеннолетия. Работодатель официально трудоустраивает студента, возмещает затраты на прохождение медкомиссии, проезд до места работы и обратно. Проживание и питание бесплатное.

Как отметили в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города, этим летом в студенческие отряды трудоустроились около 900 человек. Вакансии открывают по разным направлениям: «Проводник», «Вожатый», «Благоустройство» и другие. С каждым работником заключается трудовой договор и для него заводится трудовая книжка. Студенты получают все социальные гарантии и официальную заработную плату.