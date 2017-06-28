Корейская LS Networks заинтересована в реализации туристических проектов на Дальнем Востоке

Сегодня в краевой столице началась серия встреч в рамках Дня корейского инвестора. В Хабаровск приехали крупные бизнесмены из Республики Корея, которые планируют реализовывать проекты на Дальнем Востоке.

В первой половине дня состоялись переговоры Заместителя Председателя Правительства РФ – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с руководством компании LS Networks. В работе приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отмечено, что LS Networks (одно из подразделений концерна LG) уже реализует несколько проектов на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровске на завершающей стадии находится строительство мусороперерабатывающей станции «Южная». Компания занимается поставками и монтажом оборудования. Ввод в эксплуатацию этого объекта намечен на III квартал 2017 года.

LS Networks также активно работает в сфере коммерческой недвижимости и создания туристической инфраструктуры. В планах инвестора – строительство гостиниц, а также полей для гольфа.

Юрий Трутнев отметил, что сегодня российские власти уделяют особое внимание развитию туризма. На Дальнем Востоке уже создано немало объектов, привлекательных не только для российских, но и иностранных туристов. Это игорная зона в Приморье, горнолыжные комплексы в Сахалинской области и Хабаровском крае и многое другое.

Губернатор Вячеслав Шпорт предложил южнокорейским инвесторам принять участие в развитии горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Сегодня там разворачивается проект по расширению возможностей курорта. Планируется увеличить протяженность горнолыжных трасс, модернизировать действующий подъемник, построить новые кафе и аттракционы. В мае 2017 года площадка, на которой реализуется проект, включена в территорию опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». Компания ГЛК «Холдоми» получила статус резидента ТОСЭР. Ожидается, что объекты комплекса будут задействованы для подготовки российских сборных к Зимним Олимпийским Играм в Пхёнчане (Республика Корея, 2018 год) и Пекине (КНР, 2022 год).

Сферой приложения иностранных инвестиций может стать проект по строительству пятизвёздочной гостиницы на вершине горы Холдоми – на высоте 853 м над уровнем моря. Гостиница будет включать 20 номеров, ресторан, конференц-зал, бизнес-центр, тренажерный зал и СПА-комплекс. Инвестор сможет воспользоваться всеми льготами и преференциями, действующими на территориях с особым статусом.

Было отмечено также, что еще одним проектом, в котором мог бы принять участие инвестор, может стать строительство небоскрёба в Хабаровске. Высота здания составит 210 метров, в том числе 55 надземных и 6 подземных этажей.

В ходе переговоров стороны договорились продолжить диалог и подробно обсудить все детали предлагаемых проектов.

Отметим, что сегодня Губернатор Хабаровского края также примет участие во встрече вице-премьера Юрия Трутнева со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ён Гилем. Кроме того, состоится встреча с представителями медицинских институтов, университетов и колледжей Республики Корея.