В нынешнем году в Хабаровске планируется отремонтировать 86 многоэтажек. Об этом было заявлено на заседании коллегии при мэре города, посвященном реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. «Вопрос крайне актуален. Мы эту проблему поднимаем активно уже несколько лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В том числе, вносили предложения по изменению законодательства. Президент России Владимир Путин затронул этот вопрос в ходе «прямой линии» с гражданами», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов. Сейчас в Хабаровске 4911 многоквартирных домов. Их общая площадь — 17 миллионов 619 тысяч квадратных метров, из которых 12,5 миллионов — жилая. А 638 тысяч «квадратов» находятся в муниципальной собственности. Краевая программа капитального ремонта на 2014-2043 годы предусматривает работы в 3175 домах. Цифра постоянно меняется, еще в 2013 году планировалось за 30 лет отремонтировать только 2868 многоквартирных домов.

В рамках программы с 1 сентября 2014 года выставляются счета населению за капитальный ремонт. На сегодняшний день в девятиэтажном доме тариф на капремонт составляет 7 рублей 55 копеек за квадратный метр. А, к примеру, только на ремонт кровли пятиэтажного шестидесятиквартирного дома необходимо собирать средства собственников около семи лет. Сегодня жильцам начислено по этим статьям 1 миллиард 192 миллиона рублей.

Поступили на счета регионального оператора 989 миллионов, что составляет чуть больше 82 процентов. В 2017 году на ремонт 86 домов будут истрачены 265 миллионов 299 тысяч рублей. «Очень мало домов запланировано. Необходимо сделать все, чтобы этот объем вырос. Нам надо выходить в эти годы минимум на 140-150 домов, наверстывая отставание. А лучше — больше. Опоздаем — получим аварийное жилье. Нельзя этого допустить! Те вопросы, которые ставят жители, должны находить решение», — заявил Александр Соколов. Между тем, осуществить ремонт большего количества домов порой затруднительно.

Много времени занимает подготовка проектного решения, а также согласование с собственниками квартир, которые неохотно участвуют в подобных мероприятиях. Основные виды работ, которые производятся в Хабаровске, это ремонт лифтов (в 57 процентах домов), кровли (в 28 процентах), инженерных коммуникаций и фасадов (в каждой категории по 7 процентов).

Начальник управления ЖКХ администрации города Александр Андрюшин назвал проблемы, с которыми приходится сталкиваться жильцам при эксплуатации домов. Например, из программы капитального ремонта практически выпадают небольшие дома с маленьким количеством квартир, например, так называемые «сталинки». Процент износа в них высок, но жильцам даже при условии аккуратных выплат на капремонт придется собирать средства на него около 30 лет.

«Считаем необходимым выделить эти дома в отдельную программу, иначе через несколько лет город может получить около тысячи многоквартирных домов с повышенным процентом износа. Между тем, на средства, которые находятся на счете регионального оператора, начисляются проценты. Сумма достигает тридцати миллионов рублей в год. Есть возможность использовать их для ремонта вот таких домов», — отметил он. Проблемы качества и сроков ремонта работ также не теряют своей актуальности. Например, некачественный монтаж лифтов подрядными организациями и отсутствие сервисной базы у множества производителей зачастую приводят к тому, что новые подъемники плохо работают и часто ломаются.

Кроме того, необходима отдельная программа капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих высокий процент износа конструктивных элементов. Городские власти намерены подготовить обращение в правительство Хабаровского края о разработке такой программы.