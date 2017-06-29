В Хабаровске двадцать одно предприятие имеет долги перед своими работниками. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по решению проблемы просроченной задолженности по заработной плате, которое состоялось в администрации города. Всего не получили должного вознаграждения за свой труд 6335 хабаровчан. Они в общей сложности недосчитались более 323 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Причем в среднем время задолженности составляет более года. Если анализировать рынок труда, то чаще всего долго ждут своих заработанных денег строители. 98 процентов предприятий-должников работали или работают в сфере строительства. При всем при этом 86 процентов должников — это государственные предприятия и предприятия, подконтрольные органам власти.

Например, такие, как Главное военно-строительное управление № 6, «Хабаровскгражданпроект», редакция газеты «Приамурские ведомости». Из общего количества предприятий-должников 15 находятся в процедуре банкротства. 96,7 процента составляет задолженность предприятий-банкротов. И только 3,3 процента — это экономически активные организации. Еще два месяца назад картина была обратная. В том, что работающие фирмы теперь не имеют долгов перед работниками, во многом заслуга городских комиссий. Ведь меры, которые предпринимает администрация города, весьма широки: разработаны «дорожные карты» по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях города.

Внедрен механизм выявления организаций, имеющих риск возникновения задолженности. На постоянной основе работают 13 комиссий — 5 районных, 6 отраслевых, городская и межведомственная. Налажено взаимодействие с контрольно-надзорными органами: прокуратурой, Следственным комитетом, службой судебных приставов. Только в 2017 году было направлено 26 обращений о розыске руководителей, нарушении трудового законодательства, проведении внеплановых проверок в Госинспекцию труда, 15 — в прокуратуру, 3 — в следственное управление. По всем обращениям уже приняты меры. Кроме того, специалистами мэрии налажено взаимодействие с конкурсными управляющими предприятий-банкротов. Проводится разъяснительная работа в трудовых коллективах о необходимости судебного оформления претензий к работодателям.