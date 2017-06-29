Любимый хабаровчанами мемориал «Бронекатер-302» переживает ремонт. Привести легендарный боевой катер в порядок взялись общественники-волонтеры. Продлить жизнь вставшего на вечный прикол судна вместе пытаются представители Хабаровского регионального отделения «Общероссийского Движения Поддержки Флота» под руководством Юрия Пономарева, морские организации дальневосточной столицы и станичники Амурского казачьего войска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Для начала из трюма извлекли массу мусора – через незаваренные люки внутрь корабля долгое время проникали любители «культурного» отдыха в необычных местах. Они оставили в память о себе сотни пустых пивных бутылок. Как рассказал Юрий Пономарев, перечень задач, который предстоит реализовать для приведения мемориала в должное состояние, весьма велик и требует серьезных финансовых затрат.

Сколько конкретно средств уйдет на «реанимацию» железного «ветерана» сейчас сказать трудно. В основном, по словам Пономарева, будут вестись корпусные работы: нужно укрепить, а если получится, то и заменить проржавевшие внутренние судовые переборки; обновить отжившие свое мачту и флагшток; залатать металлическими листами прохудившиеся участки палубы и рубки; счистить огромный многолетний слой старой краски с памятника и окрасить его заново.

В планах также благоустройство прилегающей территории. К восстановлению утратившего благородный вид мемориала подключился и комитет по управлению Краснофлотским районом. Как рассказал его председатель Геннадий Курочкин, муниципальные власти занялись решением проблемы разрушающегося постамента памятника – ежегодно за счет городской казны в нем приходится латать огромные трещины, но они возникают снова и снова. «Уже заказано проведение экспертизы для установления причин постоянного растрескивания символической бетонной «волны», на которой покоится корабль.

Также достигнута договоренность с ТОГУ о разработке проекта нового основания мемориала. В таком виде, как сейчас, памятник, безусловно, оставлять нельзя: он очень популярен у хабаровчан и гостей города, у его подножия проводится много различных мероприятий районного и городского масштаба. Этот катер должен выглядеть достойно. Он это заслужил», — сказал Геннадий Курочкин.

По странному стечению обстоятельств, еще со времен СССР мемориал «Бронекатер-302» не был занесен ни в один из существующих в нашей стране списков и реестров исторических памятников. Несмотря на это, о нем заботились, что называется, «всем миром»: школьники, студенты, моряки, экипаж пограничного корабля «Вьюга» — то вместе, то по очереди они красили катер, поддерживали чистоту и порядок вокруг него. Теперь судьба бесхозного доныне мемориала изменится к лучшему – об этом сообщила заместитель председателя Хабаровского краевого отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Людмила Ишаева. «Бронекатер-302» относится к категории «Памятники истории и техники».

Судя по его славной биографии, катер действительно представляет историческую ценность, и сейчас мы ведем активную работу с экспертами, чтобы это подтвердить документально. После соблюдения всех предусмотренных законодательством формальностей этот объект получит свой порядковый номер и займет подобающее ему место в краевом и государственном реестрах по сохранению исторического и культурного наследия», — сказала она.

Напомним, что «Бронекатер 302», по сути, живая история: в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях на реках Ясельда, Пина, Припять; был задействован в освобождении городов Лунинец, Пинск и других населенных пунктов Белоруссии. В январе 1945-го действовал на реке Западный Буг, а в апреле того же года бился над прорывом вражеской обороны на Берлинском направлении, хранил советских моряков в боях на реке Одер. День Победы «Бронекатер 302» встретил на реке Шпрее у стен Рейхстага. С 1947 г. по октябрь 1960 г. находился в составе Дунайской военной флотилии, а с 4 июля 1969 г. — на реке Амур. В канун 30-летия Великой Победы, 5 мая 1975 года, он навсегда бросил якорь в Краснофлотском районе Хабаровска. А в июне 2017-го судно начало свой путь ко второму рождению: ремонтные работы уже стартовали и должны быть закончены ко Дню военно- морского флота.