В Хабаровске стартовал второй образовательный форум «Хабаровск. НАШ». Он подводит итоги одноименного фестиваля социально-экономических и бизнес- проектов. На площадке у здания администрации города состоялся торжественный старт форума. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Его дал мэр Хабаровска Александр Соколов. Он пожелал участникам успехов: «Сегодня для вас есть возможность проявить себя, показать свое творчество. Ваша активность для нас очень важна. Это мероприятие вошло в разряд самых лучших инициатив нашей молодежи». Участники форума отправились в лагерь «Созвездие», где в течение полутора дней будут активно работать – представлять и обсуждать свои проекты.

Кроме того, там пройдут спортивные соревнования, интересные лекции, мастер-классы, посвященные здоровью, имиджмейкингу, современным технологиям обучения. Также пройдет презентация лучших проектов школьников, а делегаты форума прошлого года отчитаются, как реализовали свои инициативы. На церемонии с участием почетных гостей и официальных лиц города и края авторы лучших проектов будут награждены памятными подарками и дипломами. Всего в форуме принимает участие около 320 человек.

В нынешнем году к хабаровским школьникам примкнут их сверстники из района имени Лазо. Кроме того, посмотреть на организацию фестиваля приехала делегация из Фуюаня. Возможно, в следующем году он станет международным — в форуме примут участие китайские школьники.