Замена магистральных теплосетей в Хабаровске идет с отставанием от графика. Хабаровчан подвели затянувшиеся электронные торги, проходившие на уровне Москвы. Об этом рассказал главный специалист городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Унтерберг. «За это лето в рамках подготовки к отопительному сезону мы должны успеть отремонтировать 9,8 километра магистральных трубопроводов и почти столько же – внутриквартальных. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Несколько сегментов магистралей ТМ-25, ТМ-31 и ТМ-33 подвергнутся серьезной реконструкции. На трех участках общей протяженностью порядка 3 километров мы будем менять существующие трубы на новые – большего диаметра – для увеличения их пропускной способности, улучшения гидравлического режима и подключения к тепломагистралям новых потребителей.

Сейчас мы отстаем от запланированного графика работ. И причиной этому послужили не погодные условия, а затянувшиеся электронные торги, которые проходили на уровне Москвы. Несмотря на это, отопительный сезон в Хабаровске начнется вовремя: до 25 сентября мы завершим все работы в металле», — сказал он. Для того чтобы наверстать упущенное время, все ремонтные бригады уже переведены на двухсменный режим работы, а ее у них будет только прибавляться: 3 июля начинается ремонт 1,08 километра тепломагистрали и реконструкция большой тепловой камеры в районе перекрестка улиц Ленина и Запарина.

Жителям дальневосточной столицы придется запастись терпением на месяц и потерпеть временные неудобства из-за изменений в схеме движения транспорта. «Будет перекрыт сквозной въезд с улицы Запарина на Ленина. Организуем двухполосное движение с Амурского бульвара на Запарина для того, чтобы горожане могли проехать к жилым домам, которые расположены на этом участке. Работы пойдут по очень жесткому графику, в две смены, и к 3 августа все, включая благоустройство территории, будет завершено», — сообщил Андрей Унтерберг.

Очень надеются на ударный труд сетевиков и их коллеги по цеху – строители, которые рассчитывают до наступления холодов подключить к тепломагистралям новые объекты. В их числе — директор хабаровского ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин, который занят возведением комплекса высотных жилых домов на улице Запарина. Именно рядом с его стройкой сейчас идет замена пятисот метров отслуживших свое магистральных труб.

«Здесь мы возводим два дома — в 25 и 19 этажей. В общей сложности в них располагаются 253 квартиры. В октябре МУП «Тепловые сети» должно подключить нас к отоплению, и тогда мы сможем полностью завершить работу на объекте к концу декабря. Надеюсь, новоселы смогут встретить Новый 2018 год в теплых жилищах. Строительство третьего дома этого комплекса завершим в следующем году, и, думаю, проблем с подключением его к теплосетям не будет», — сказал Савин.