Совершенствование системы контрольно-надзорной деятельности обсудили в крае

В Хабаровске состоялась рабочая встреча заместителя министра экономического развития РФ Саввы Шипова с руководителями краевых контрольных ведомств и представителями малого и среднего бизнеса. Участники детально рассмотрели достижение целевых показателей и проблемные вопросы в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отметим, оценка качества и эффективности организации функций контроля является одной из 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата в регионах, утвержденных Агентством стратегических инициатив. На территории края действуют 11 ведомств, которые осуществляют 23 вида регионального государственного контроля. С начала года в отношении 83 процентов из них приняты соответствующие порядки деятельности и актуализированы административные регламенты. Перечни и тексты правовых актов, содержащие обязательные требования к проверяемым объектам, систематически размещаются на сайтах региональных контрольных органов.

Между тем, как отмечают участники совещания, нужны серьезные изменения в сфере информатизации процесса. Качественная организация контрольно-надзорной деятельности в настоящее время требует системного и единого учета проверяемых лиц. Так, с 2018 года такой подход планируется внедрить по семи приоритетным видам контроля и надзора, что позволит снизить административное давление на бизнес.

«Сейчас мы находимся в поисках новых и верных решений. В настоящее время в Правительство РФ внесен проект нового федерального закона о контроле и надзоре. Комплексный документ задает новое направление этой деятельности. На выходе мы должны получить современную систему осуществления государственного контроля и надзора, которая успешно применяется по всему миру», — отметил Савва Шипов.

Напомним, вопросы защиты прав инвесторов и предпринимателей обсудили накануне в ходе совместной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и министерства РФ по развитию Дальнего Востока. По словам вице-премьера — полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева, чрезмерное внимание контрольных органов к бизнесу напрямую влияет на инвестиционный климат в регионах. Сейчас необходимо четко разобраться со сроками контрольно-надзорных мероприятий, сократить количество внеплановых проверок и ввести публичные оценки эффективности или неэффективности руководителей контрольных служб.

Этот вопрос обсудят в Правительстве РФ на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое состоится уже 5 июля.