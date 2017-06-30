Общественники края смогут контролировать проект «Безопасные и качественные дороги»

Министерство транспорта Российской Федерации создает систему общественного контроля за реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ведомство приглашает к сотрудничеству любые региональные организации, готовые оказать поддержку. В Минтрансе уверены, что независимый контроль повысит прозрачность и эффективность выполняемых работ, что, безусловно, отразится на их качестве. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На первом этапе стоит задача развить интерактивные ресурсы обратной связи. На сегодняшний день уже выстроена многоуровневая система наблюдения за подрядными организациями. На строительных объектах проводятся проверки с привлечением независимых дорожных лабораторий. В проекте участвуют активные горожане, для которых действуют специальные интернет-сервисы. Один из таких ресурсов – бкд.рф. На нем можно оставить отзыв, обратить внимание контролирующих структур на недочеты в работе и нарушения технологий при проведении ремонта улиц. Есть возможность выразить мнение о проекте в социальных сетях. В перспективе – создать систему слежения за работами в режиме онлайн.

Предложения о сотрудничестве предлагается направлять на адрес электронной почты проекта «Безопасные и качественные дороги»: bkdrf@infad.ru.

Напомним, что «Безопасные и качественные дороги» — это федеральный проект по улучшению дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны, спланированный до 2025 года. В нем задействовано 37 городских агломераций. В этом году планируется построить, реконструировать и отремонтировать около 5 тыс. км дорог, ликвидировать более тысячи очагов аварийности.

Хабаровский край также находится в числе участников проекта. На реализацию мероприятий в регионе запланировано направить 1,4 млрд рублей, в том числе 625 млн из федерального бюджета, 675 млн из краевого и 149 млн из местных. Основные объемы финансирования пойдут на ремонт дорожного покрытия.