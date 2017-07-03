В 2017 году «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка» пройдет 21-24 сентября в Хабаровске

С 21 по 24 сентября 2017 года в Хабаровске в легкоатлетическом манеже стадиона имени В.И. Ленина пройдет XIX универсальная выставка товаропроизводителей Востока России «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка». Выставка проходит под патронатом Правительства Хабаровского края и при поддержке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Правительств Республик, краев, областей и автономных округов Дальнего Востока и Сибири, Торгово-промышленной палаты Дальнего Востока. Устроителем выставки является Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края, организатором выступает ООО «Хабаровская Международная Ярмарка».

«Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка» на протяжении 19 лет способствует экономической интеграции субъектов Дальневосточного федерального округа, налаживанию деловых связей и расширению внешнеэкономического сотрудничества со странами АТР.

Цели и задачи выставки: показать достижения, тенденции и перспективы развития ведущих отраслей промышленности Дальнего Востока и Сибири, создать комфортную информационную площадку для делового взаимовыгодного сотрудничества, стимулировать производство конкурентоспособной, наукоемкой, высокотехнологичной продукции, провести ряд мероприятий, направленных на укрепление международных и межрегиональных торгово-экономических и культурных связей.

География участников 2016 года: 6 субъектов ДФО: Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский край, Амурская и Сахалинская область, Еврейская автономная область, а также города Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Ульяновск, Чебоксары, Оренбург, Челябинск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Международное участие: предприятия и компании из КНР и Монголии. Общая экспозиция выставки — 150 участников.

Основные разделы выставки:

-продукция ведущих отраслей промышленности регионов Дальнего Востока и Сибири,

-товары народного потребления и промышленного назначения местных и региональных производителей, продукция и услуги, показывающие новинки в научно-технических достижениях, — современные технологии, инновационные и другие проекты,

-образцы национального искусства и ремесел, продукция народных промыслов, сувенирные изделия.

В рамках программных мероприятий выставки планируются: деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, «круглые столы», презентации, культурно-зрелищные мероприятия, тематические семинары, а также конкурс для производителей «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки».

Информационную поддержку выставки осуществляют около 50-ти специализированных средств массовой информации.

Надеемся, что благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут получить отличную возможность увидеть и протестировать предлагаемые на российском рынке новые товары и услуги, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка.

Как организаторы выставки, мы с большим уважением и благодарностью воспримем все пожелания и предложения по программе и проведению предстоящего мероприятия. Приглашаем всех к участию в выставке. Будем рады новым встречам и новым знакомствам.