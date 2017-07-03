Ряды хабаровских юнармейцев пополнились новой сотней. Теперь это – настоящий стрелковый батальон: юных патриотов Родины в дальневосточной столице уже более полутысячи (справка: в мирное и военное время, а также в зависимости от рода войск численность бойцов в батальоне варьируется от 250 до 800 человек). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В минувшую пятницу на площади «Город воинской славы» сто хабаровских юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет торжественно дали «Клятву юнармейца» и получили из рук представителей регионального военного командования, правительства Хабаровского края, мэрии, Хабаровской городской думы, ветеранов отличительные нагрудные знаки, а также заслуженное право носить юнармейский берет. К этому важному событию ребята шли не один день.

Ему предшествовали длительные занятия, активная работа в военно-патриотических клубах и пятидневные военные сборы – их в конце июня организовал для школьников городской Центр патриотического воспитания. Тренировки и обучение проходили на базе войсковой части в поселке Красная речка. Там кандидаты в юнармейцы жили по солдатскому распорядку.

Они учились стрелять из автомата Калашникова, совершенствовали навыки в его сборке и разборке, проходили строевую, огневую, медицинскую и физическую подготовку, штудировали правила защиты от радиационного, химического и биологического заражения, практиковались в использовании средств индивидуальной защиты, занимались изучением общевоинских уставов российской армии. В завершение сборов ребята сдали настоящие армейские нормативы и прошли испытания ГТО, а 30 июня стали полноправными боевыми единицами «Юнармии».

Стоит отметить, что всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» существует немногим более года (свое двухлетие оно отметит 29 октября), но уже чрезвычайно популярно: его штабы работают во всех 85 субъектах Российской Федерации. Глобальная цель движения – воспитание нового поколения российских граждан, знающих историю своей страны, ее народов, выдающихся ученых и полководцев. Помимо учебы в школе, юнармейцы занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование.