В Хабаровске после ремонта открылся муниципальный подростково-молодежный клуб «Авиатор». Обновленный досуговый центр для детей находится в Железнодорожном районе недалеко от остановки «Портовая». На торжественную церемонию открытия пришли заместитель председателя по управлению Железнодорожным районом города Лела Круш, и.о. начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, депутат Хабаровской городской думы Константин Юров, местные жители и дети. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Для гостей провели экскурсию по клубу в виде путешествия на авиалайнере. Для детей работали мастер-классы по вязанию узлов, раскрашиванию картинок. Проводились соревнования по настольным играм, различные конкурсы и даже мыльное шоу. «Клуб уже посещают около 100 детей, но набор еще ведется – места хватит всем желающим. Занятия для детей бесплатные, а главное, интересные.

Ребята смогут научиться чему-то новому, заниматься полезными делами шесть дней в неделю», — рассказала ведущий специалист МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» Надежда Осипенко. Подростково-молодежный клуб «Авиатор» — многопрофильный. Здесь располагаются танцевальная и вокальная студии, литературное объединение, проводятся уроки рисования. Основные направления – туризм, журналистика и спорт. «Мы планируем открыть кружок или секцию, связанную с авиацией.

Может, это будет авиамоделизм, либо какие-то другие направления. Главное – найти педагога, который сможет организовать такую работу для детей. Поиски затрудняются тем, что ставок на такую деятельность у нас не предусмотрено – это работа исключительно на энтузиазме», — добавила Надежда Осипенко. В Хабаровске «Авиатор» — уже шестой подростково-молодежный клуб по счету. В управлении по делам молодежи и социальным вопросам надеются на открытие еще одного заведения. Новый клуб будет располагаться в Центральном районе города по улице Фрунзе, 60. Помещение под эти цели уже выделено, однако ему необходим капитальный ремонт. Раньше здесь находился ресторан китайской кухни.