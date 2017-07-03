В Ванинском районе введена в эксплуатацию станция контроля атмосферного воздуха

В Хабаровском крае продолжается реализация плана мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в Ванинском и Верхнебуреинском районах. В его рамках в поселке Токи введена в эксплуатацию станция контроля атмосферного воздуха.

На торжественном открытии присутствовали руководители министерства природных ресурсов края, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, администрации Ванинского района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Объект введен в эксплуатацию АО «Дальтрансуголь». Станция позволяет осуществлять мониторинг диоксидов азота в автоматическом режиме. Данные о содержании веществ в атмосферном воздухе будут передаваться в режиме онлайн.

Напомним, что установка станции является одним из пунктов Соглашения о реализации в Хабаровском крае природоохранных мероприятий в рамках Года экологии. Документ на Втором Восточном экономическом форуме подписали Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и председатель правления АО «СУЭК» Владимир Рашевский, представляющий компанию «Дальтрансуголь».

В соответствии с Соглашением компания «Дальтрансуголь» взяла на себя обязательства выделить около 375 миллионов рублей на модернизацию водоочистных сооружений, оборудование автоматизированной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, установку новой системы пылеподавления, линии пневматической транспортировки угольной пыли.

Комплекс мероприятий, предусмотренных Соглашением, позволит сократить выбросы угольной пыли в атмосферный воздух в среднем на 20 процентов.