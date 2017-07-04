В Хабаровске подвели итоги международной парусной регаты, в которой приняли участие яхтсмены из России и Китая. Спортсмены состязались на воде у города Фуюаня и в районе туристического комплекса «Заимка». По результатам нескольких этапов соревнований первое место в классе «АЛ-550» занял совместный российско-китайский экипаж на яхте «Флагман» под руководством капитана Михаила Топорца. В составе его экипажа был житель города Циндао Чжуан Йонгтао. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Второе место среди лодок этого класса взял экипаж яхты «Риск» под управлением капитана Вячеслава Лапина, а третью строчку заняли спортсмены на «Бине» (капитан – Глеб Балакирев, матросы – Гон Джан Бо и Цу Ксю Дан из Циндао). В классе прогулочных яхт «Ассоль» победителем стал хабаровский экипаж на «Крохе». Руководил командой капитан Алексей Кондратенко.

Вторую строчку в комплексном зачете заняла яхта «Ассоль» с капитаном Станиславом Лукьянцом, а третью взял швертбот «Лора» (капитан – Владимир Марков). В зачетной группе класса яхт «Т 3» первые места заняли спортсмены из дальневосточной столицы. Первое, второе и третье места взяли экипажи яхт «Аралия» (капитан Сергей Аносов), «Арго» (капитан – Дмитрий Артемов), «Фотина» (Михаил Лагутько). Международная парусная регата совместно с представителями КНР уже в третий раз.

В нынешнем году она сначала проходила на акватории Амура в районе города Фуюань, где были организованы так называемые быстрые гонки. Затем любители парусного спорта соревновались в районе туристического комплекса «Заимка». Три экипажа, принимавшие участие в регате, были смешанными: под руководством российских капитанов шли китайские яхтсмены – это профессиональные спортсмены из города Циндао.