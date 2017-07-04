Акция «Лялямамапати» прошла в одном из торговых центров Хабаровска. Ее организаторами выступили управление городского здравоохранения и ассоциация спортивных мам. Мероприятие проходило в рамках Всемирной недели грудного вскармливания и было приурочено ко Дню семьи любви и верности. На участие в акции откликнулось 70 горожанок. Это будущие мамы и мамы с детьми до полутора лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В ходе акции проводились мастер-классы и тренинги по правильному питанию во время беременности, дыхательной гимнастике, по грудному вскармливанию, фитнесу для мам с малышами. Опытные спортивные инструкторы провели несколько видов зарядок и различных упражнений для будущих и уже состоявшихся мам с детьми. Тренировки и активные занятия сменялись играми с малышами или отдыхом у бассейна.

Как рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Хабаровска Юлия Журавлева, все мероприятия акции призваны дать мамам знания, которые помогут сохранить и свое здоровье, и здоровье малышей.

«Наши участницы смогли пообщаться со специалистами в сфере материнства, почерпнуть знания, получить дельные советы – все это им поможет в воспитании здоровых деток. Главное, чтобы хабаровчанки поняли – быть мамой не страшно, но готовиться к этому нужно серьезно. Тогда в семье будет большая радость с рождением и воспитанием малыша».

Специалисты городского управления здравоохранения пригласили на акцию медицинских работников – стоматологов одной из клиник города, которые рассказали, как правильно ухаживать за зубами во время беременности, после рождения ребенка, а также о способах гигиены полости рта ребенка. Неонатолог из родильного дома №1 провела семинар о грудном вскармливании, а также ответила на все интересующие вопросы участниц акции. После официальной части мероприятия мамы поучаствовали в стилизованной фотосессии.