С июля в крае официально запущена информационная система «ГИС ЖКХ»

В Хабаровском крае официально запущена в работу информационная система «ГИС ЖКХ». С 1 июля жители региона получили возможность регистрировать на федеральном портале личные кабинеты, в которых они могут воспользоваться целым перечнем услуг по управлению своими домами и имуществом. О том, как работает новый сервис, рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он отметил, что в настоящее время на сайте зарегистрировалось более тысячи различных организаций сферы ЖКХ — поставщики ресурсов, органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ и другие. Там есть разделы капитального ремонта, данные о приборах учета, техническая и юридическая документация, в том числе на выполняемые работы, лицевые счета и многое другое, что позволяет собственникам эффективно контролировать текущее состояние дел в коммунальной сфере.

«Преимущества сайта очевидны – теперь гражданам не нужно ходить по организациям, стоять в очередях, чтобы решить какой-либо вопрос, — подчеркнул Дарий Тюрин. – Всё – от запроса до жалобы – можно сделать в личном кабинете. В плане контроля портал предоставляет практически исчерпывающие возможности. Тут можно следить за показаниями счетчиков, изучать перечень выполняемых в доме работ и сметы, проводить собрания собственников, голосовать, обсуждать с соседями наболевшие темы, подать жалобу в любую контролирующую организацию и обязательно получить на нее ответ. Это новый уровень развития отрасли ЖКХ».

В ближайшей перспективе добавится еще одна, возможно, самая важная услуга. Любой гражданин через портал сможет совершать весь набор коммунальных платежей. При этом зайти на свою страницу получится абсолютно из любого места, где есть выход в Интернет.

Напомним, что регионы должны были полностью заполнить портал «ГИС ЖКХ» информацией к 1 июля 2017 года, а города федерального значения – к 1 июля 2019 года. После этого он станет единой информационной системой страны.