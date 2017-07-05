Хабаровская мусороперегрузочная станция «Южная» полностью готова к вводу в строй. Об этом в ходе объезда по объектам строительства и капитального ремонта сообщил сегодня журналистам мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. «В течение недели мы проведем процедуру приемки МПС «Южная» и сдачи ее в эксплуатацию. Она уже полностью завершена и несколько дней находится в состоянии «боевой» готовности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Необходимо пройти все процедуры по оформлению объекта – а они занимают немало времени, но этот период пройдет с пользой: проведем пуско-наладочные работы и опробуем станцию в деле. Вскоре она сможет принять первые партии мусора и выйти на промышленную мощность», — сказал градоначальник. Напомним, что строительство МПС «Южная» стартовало весной прошлого года.

Объект расположился в районе Южного промышленного узла на территории в 5 гектаров. Эта станция позволит очистить от мусора не только южную оконечность Хабаровска, но и Хабаровский сельский район. МПС «Южная» будет гораздо мощнее и современнее уже успешно работающей в Хабаровске МПС «Северной»: ее пропускная способность составляет 600 тысяч кубометров (или 90 тысяч тонн) мусора в год. Она оснащена оборудованием известной южнокорейской фирмы «Иония».

Стоит отметить, что в этом году на протяжении полутора месяцев трое ее представителей работали на площадке станции: зарубежные инженеры руководили сборкой и установкой технологических линий, конвекторов, прессов, конвейеров, пылеуловителя, шрейдера для измельчения крупного мусора, вентиляционной и воздушно-фильтрационной систем. Среди агрегатов самыми мощными являются два огромных компактера (их вес составляет 148 тонн, они способны прессовать твердые бытовые отходы со скоростью 70-80 тонн в час). На всю технику, коей оснащена МПС, производитель уверенно дает пятилетнюю гарантию.

И недаром: это оборудование успешно используется в работе аналогичных станций, как в самой Южной Корее, так и в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Техника позволяет вести тщательную сортировку (во время работы МПС от мусорных масс будут отделять бумагу, картон, металл и пластик) и даже частичную переработку мусора, подготовку его к безопасному для экологии захоронению на полигоне. Как сообщалось ранее, новая мусороперегрузочная станция обошлась городу более чем в 600 миллионов рублей. Предоставленный на льготных условиях азиатскими инвесторами кредит Хабаровск должен будет вернуть до 2019 года.