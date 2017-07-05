Хабаровские выпускники-2017 улучшили прошлогодние результаты ЕГЭ. В управлении образования администрации города подводят итоги единого государственного экзамена. В нынешнем году в итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 11 предметам приняли участие 2192 выпускника – это ученики 65 хабаровских школ. Средний тестовый балл по предметам по сравнению с прошлым годом увеличился по 7 дисциплинам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Так, математику вчерашние школяры сдали лучше в среднем на 3,91 балла, русский язык – на 0,1 балла, историю – на 0,54 балла. Результаты экзаменов по физике улучшились на 3,21 балла, а химию написали лучше на 7,82, средний балл по литературе повысился на 1,3 единиц, а информатики — на 3,68. «В нынешнем году 333 выпускника прошли итоговую аттестацию на 90-99 баллов.

В прошлом году такие же оценки у нас получили 284 учащихся. Также хотелось бы отметить и тех, кто написал тесты на 100 баллов. В этом году их 25, а в прошлом таких отличников было 13. Эти результаты не могут не радовать», — сказала начальник управления образования Ольга Тен.

Количество выпускников, набравших 90-99 баллов, по предметам распределилось следующим образом: 220 школьников получили эти высокие оценки, сдав экзамен по русскому языку; 41 человек, написав тест по английскому; 16 – ответив на вопросы по математике, 14 – по истории, 13 – по физике, 11 – по обществознанию. Химию и информатику на 90-99 баллов сдали 7 человек, а литературу – 4 одиннадцатиклассника. «Приятно отметить, что примерно 80 процентов выпускников остаются и продолжают обучение в Хабаровске. А те, кто поступает в вузы других городов, после учебы в основном возвращаются домой, чтобы строить карьеру в нашем городе», — отметила Ольга Тен. Сколько выпускников 2017 года будут «грызть гранит науки» в дальневосточной столице, станет известно в сентябре, когда начнется новый учебный год.