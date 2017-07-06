Выпускники Дальневосточного юридического института МВД России получили дипломы на площади «Город воинской славы». Документ об образовании вручали представители руководства учебного заведения, руководство профильного министерства, силовых структур, а также глава города Александр Соколов. Это уже второй выпуск курсантов после реформы МВД. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Дипломы получили 152 выпускника. 12 из них закончили обучение на «отлично». «Сегодня вы расстаетесь со своим уже ставшим родным учебным заведением. Многие из вас поедут в различные регионы нашей страны и будут нести службу там, продолжать традиции, заложенные в институте. Приступив к исполнению своих обязанностей, вы поймете, насколько это ответственно. От вас будут зависеть судьбы людей. Несите по жизни справедливость, и тогда уважение к правоохранительным структурам у населения будет расти. Это зависит только от вас», — обратился мэр Хабаровска Александр Соколов к выпускникам.

Дальневосточный юридический институт МВД России готовит юристов, которые обучаются по двум специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности» — следователи и «Правоохранительная деятельность» — оперативники. В этом году институт выпустил 70 оперативников и 82 следователя. В ходе торжественного мероприятия приглашенные посмотрели творческие номера, среди которых – традиционный вальс выпускников. После чего бывшие курсанты совершили ритуал – прощание со знаменем вуза. Привстав на одно колено, выпускники склонили головы в сторону стяга. Вставая, каждый из них бросил монетку – эта традиция символизирует прощание с институтом, а также то, что годы учебы останутся навсегда в памяти выпускников.