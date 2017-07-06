Мэр Хабаровска Александр Соколов распорядился ускорить строительство дорог к ТОСЭРам. В ходе объезда глава города проинспектировал качество работ на улицах Донской, Суворова и Сидоренко. Первым пунктом осмотра стал участок протяженностью более 2,5 км от ТОСЭР «Авангард» до проспекта 60-летия Октября. Здесь градоначальника не устроило качество отсыпки полотна. «Везде глина, а она не нужна. Мало инертных материалов – практически их нет. Нужно увеличить объемы щебня и песка. Я заметил всего несколько самосвалов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Нужно больше техники бросать на этот участок, выстилать полотно щебнем», — распорядился Александр Соколов. Сдерживающим фактором для дорожных строителей на этом отрезке дороги является возведение моста через речку Черную. Как рассказал главный инженер МУП «Дорожник» Алексей Назаренко, на обустройство моста уйдет месяц. «До конца июля мы доведем полотно в щебне до стыка с улицей Промывочной. Дорога в таком черновом варианте будет доступна для транспорта.

Затем будем асфальтировать, расширять проезжую часть на всем участке», — объяснил Алексей Назаренко. Еще одна проблема – самовольно установленные гаражи, которые проходят по линии ремонта дороги в районе проспекта 60-летия Октября. Работа по их демонтажу ведется специалистами комитета по управлению Железнодорожным районом. Как рассказал его председатель Денис Андреев, все гаражи в течение недели будут перевезены на другое место.

Договоренности с владельцами достигнуты. По проекту ремонт 2,5-километрового участка дороги обойдется в 200 миллионов рублей. Помимо расширения трассы, обустройства кюветов, здесь появится освещение, пешеходные дорожки и ливневая канализация. Посетил глава города и другие дороги, где сейчас кипит работа – по улицам Сидоренко и Суворова. Здесь строители выравнивают полотно и пытаются избавиться от монолитных бетонных плит, которые были установлены несколько десятков лет назад. Александр Соколов рекомендовал строителям не спешить с демонтажем. «Это очень сложный участок ремонта.

Вопрос нужно проработать с проектировщиком и заказчиком. Тщательно все обследуйте. Я уверен, — что монолитное основание, если его толщина более полуметра – то оно останется там навечно, и новому полотну не повредит никак», — отметил мэр. До октября дорожники будут заниматься расширением полотна по улице Суворова. Проезжая часть будет трехполосной. Впереди сложные работы по переносу сетей и обустройству ливневой канализации. «Ливневка у нас будет диаметром в один метр на выходе, а положим мы ее по проекту на 3 метра глубиной.

С двух сторон дороги у нас предусмотрены лотки для поверхностного и внутреннего сбора воды протяженностью порядка 1,6 километра. Это серьезный объем работы», — рассказал главный инженер МУП «Дорремстрой» Хабаровска Константин Андриенко. Что касается улицы Сидоренко, то ее строители обещают сдать тоже к концу октября. Сейчас на участке до села Ракитное проводятся аналогичные работы, что и на улице Суворова. «Работы, которые ведутся на дорогах, нужно ускорить.

Это было целью объезда. Мы посмотрели, какие сложности есть у строителей, определились по графику работ. Думаю, сроки выдержим», — сказал мэр Хабаровска Александр Соколов. Рассказал глава города и о строительстве улицы Краснореченской. В этом году она прирастет 1200 метрами асфальтового покрытия с прилегающим благоустройством.