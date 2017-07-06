В два раза больше воды стали тратить в Хабаровске на помывку улиц. Для того чтобы провести влажную уборку только Центрального и Индустриального районов, каждую ночь на линию выходят четыре поливомоечных автомобиля МАЗ, которые мощными напором воды с 9 часов вечера до раннего утра смывают с раскаленного асфальта пыль и грязь, прибивают к обочинам скопившийся за день мусор. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Июльская жара заставляет работников отрасли благоустройства делать дополнительные рейсы к пунктам заправки поливомоечных машин водой: каждый грузовик делает по три «захода» для дозаправки, ведь емкость его бака составляет 10 кубометров, а на то, чтобы качественно «пролить» отведенные под уборку участки, требуется 40 «кубов». Об этом рассказала мастер участка хабаровского МУП «Южное» Юлия Пирогова. Как отмечают «пилоты» поливомоечных авто, не только летнее пекло заставляет их вести более «водоемкую» уборку.

В жаркие дни хабаровчане пристрастились к ночным прогулкам, которые почему-то сопровождают выбрасыванием мусора на проезжую часть и газоны. «Гуляют практически до 7 часов утра, особенно оживленно ночью на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса и Тургенева. При этом горожане – что пешие, что водители, умудряются изрядно намусорить. Неоднократно видели, как, например, автомобилисты вытряхивают содержимое своих пепельниц прямо на проезжую часть, как будто урн в городе нет», — посетовал водитель МАЗа Максим Ососов.

А еще, по его словам, уставшие от духоты жители дальневосточной столицы то и дело норовят броситься под струю его автомобиля, чтобы освежиться прохладной водицей, иногда – не предупреждая шофера о своих намерениях. Любителей таких экстремальных водных процедур работники «Южного» просят быть поосторожнее. В ночную смену вместе с водителями трудятся и бригады дворников. Они вручную убирают с обочин и газонов мусор, прибитый туда во время помывки улиц.

Из-за стихийно припаркованного транспорта метельщики вынуждены проявлять чудеса ловкости, выгребая сор из-под личных авто хабаровчан, ведь «поливалки» вынуждены объезжать таки скопления автомобилей стороной. По утверждению дворников, основанном на горьком опыте, летом горожане мусорят больше, чем обычно. Свою работу «ночники» МУП «Южное» заканчивают на рассвете. Благодаря их дружным усилиям своих жителей утренний Хабаровск встречает «умытым» и свежим.