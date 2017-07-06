Хабаровские парламентарии предложат поправки к закону о создании фонда обманутых дольщиков

Депутаты Хабаровского края завтра обсудят законопроект о создании компенсационного фонда и внесут предложения, которые направят в Госдуму для усовершенствования законопроекта.

В Госдуме РФ под председательством спикера Вячеслава Володина прошли парламентские слушания для обсуждения правительственного законопроекта, который предусматривает защиту прав участников долевого строительства. По итогам обсуждения было решено доработать законопроект и внести в него ряд поправок, которые помогут как уже оказавшимся в затруднительном положении гражданам, так и защитят тех, кто только собирается инвестировать в жильё.

В ходе обсуждения, фракциям «Единой России» было предложено в регионах обсудить вопрос о создании компенсационного фонда, сформировать предложения. Так, в Хабаровске завтра состоится заседание совета фракции «Единая Россия» при Закдуме Хабаровского края. Парламентарии обсудят законопроект, который предусматривает внесение поправок в Градостроительный кодекс, в части создании компенсационного фонда.

— Хабаровские парламентарии оперативно отреагировали на предложение провести слушания в регионе по вопросу создания компенсационного фонда. В ходе слушаний, будут подготовлены предложения с учетом той специфики строительства жилья и тех случае, которые имеются в части защиты прав участников долевого строительства на территории Хабаровского края, в том числе и при строительстве малоэтажного жилья. Эти предложения будут направлены в Госдуму для усовершенствования законопроекта, — сообщил Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края.

Обсуждения состоятся в Законодательной думе Хабаровского края. Также в ходе слушаний обсудят и вопрос по экспертизе проектной документации многоквартирных домов до трех этажей. Этот вопрос по прежнему остается проблемным, так как из-за отсутствия экспертизы не обеспечивается надежность строительства, а также эффективность последующего направления и использования средств фонда дольщиков в тех случаях, когда обманутыми дольщиками могут стать граждане, участвующие в строительстве многоквартирного дома до трех этажей.