На арене «Ерофей» пройдут соревнования по дрифту

Закрытие дрифт-сезона в Хабаровске состоится 15 и 16 июля, в эти дни на большой парковке арены «Ерофей» пройдёт соревнование Российской дрифт-серии. В ходе состязаний три города — Благовещенск, Владивосток и Хабаровск поспорят за звание столицы дальневосточного дрифта.

По сложившейся традиции, лучшие дрифтеры Дальнего Востока дважды в год собираются в Хабаровске, чтобы побороться за звание сильнейшего. Победителем предыдущего этапа, который прошёл в мае этого года, стал хабаровчанин Егор Шумилкин. Удастся ли спортсмену повторить успех и вновь подарить победу любимому городу станет известно уже очень скоро.

Изюминкой соревнований, безусловно, является трасса – самая протяжённая на Дальнем Востоке. По словам спортсменов, такая дистанция с одной стороны увеличивает расход покрышек, но, с другой стороны, повышает зрелищность соревнований для болельщиков.

Не будет преувеличением сказать, что дрифт сегодня становится суперпопулярной автоспортивной дисциплиной. Так, уже в эту субботу на другом конце страны, на трассе «Сочи Автодром» пройдут соревнования западного отделения РДС, где, в том числе примет участие уроженец Хабаровска Илья Фёдоров. Дрифтом сегодня занимаются спортсмены по всей стране, а тысячи болельщиков приходят на соревнования, чтобы поддержать гонщиков. В свою очередь организаторы РДС-Восток подчёркивают, что соревнования проводятся для зрителей и ради зрителей.

Алёна Шестакова, пресс-секретарь РДС-Восток:

«5 фур с трибунными конструкциями, несколько грузовиков с поролоновыми блоками безопасности – всё это мы везём из Владивостока в Хабаровск ради зрителей! Болельщики должны наслаждаться соревнованием с лучшей точки обзора, максимально безопасно и комфортно. И потом, сколько бы пилоты не боролись за кубки и подиумы, поверьте, никакая награда не сравнится с аплодисментами и эмоциями, которые дарит спортсмену болельщик! Приходите и наслаждайтесь праздником спорта, который мы делаем для Вас и ради Вас!»

Во время соревнований РДС-Восток жители и гости дальневосточной столицы смогут посмотреть на дрифт со специально установленных комфортабельных трибун, посетить сервисный парк с гоночными автомобилями, а также побороться за право проехать на дрифт-такси. По традиции, перед началом заездов состоится парад пилотов, а после определения победителей пройдёт автограф-сессия с гонщиками РДС.

Билеты на мероприятие уже в продаже, стоимость — от 500 до 1500 рублей Чтобы успеть выбрать лучшие места, организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный.

Обращаем ваше внимание на то, что парковка арены «Ерофей» будет полностью занята для зачётной трассы соревнования, поэтому гостей на место проведения соревнования просят приезжать на общественном транспорте или на такси.