Жители Хабаровска менее внимательны, чем большинство россиян

Сервис заказа такси «Максим» проанализировал количество оставленных в такси вещей и составил рейтинг городов, где обращения о пропажах поступают чаще всего. Хабаровск — на четвертом месте.

С начала 2017 года в офисы сервиса «Максим» в 178 городах России поступило боле 90 000 обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь. Это значит, что каждый час где-то в стране 20 человек оставляют личные вещи в салоне автомобиля. При этом в некоторых городах в течение года стабильно наблюдается высокое количество обращений.

Топ-10 городов России, где живут самые забывчивые люди

Красноярск Иркутск Владивосток Хабаровск Барнаул Ярославль Томск Улан-Удэ Кемерово Чита

За период выборки в Хабаровске зафиксировано 2560 обращений. Чаще всего клиенты сервиса «Максим» оставляют в такси телефоны, документы, ключи, сумки. Бывают и необычные находки. Например, в Хабаровске пассажиры забывали в такси живую игуану. Клиенты обратились в офис с просьбой вернуть питомца, но водитель не нашел игуану в машине. Через несколько дней у таксиста сломался автомобиль. В автосервисе ему сказали, что проводка перегрызена. Оказалось, что все это время игуана была в машине и пряталась под приборной панелью. Водитель вернул животное хозяевам, которые к тому времени уже отчаялись найти любимицу.

В сервисе «Максим» действует правило: любая оставленная в такси вещь должна быть обязательно возвращена владельцу. Система обратной связи сервиса позволяет вернуть вещи максимально быстро. Водитель и пассажир могут контактировать без участия оператора. Для этого в приложении для водителей Taxsee Driver есть возможность связаться с клиентом в течение 12 часов после выполнения заказа, а в приложении «Максим: заказ такси» — возможность позвонить водителю в течение суток после поездки.

Когда водителю не удалось найти владельца оставленных вещей, он везет их офис. Чтобы забрать вещи, клиенту нужно позвонить по телефону заказа такси, сказать оператору, что именно потеряно, назвать номер телефона, с которого сделан заказ, и другие детали поездки. Если вещи в офисе, их обязательно вернут.

Если вам не хочется, чтобы родной город был в этом списке, всегда проверяйте, не забыли ли вещи в такси.